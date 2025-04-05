Письменниця, пташка і психічне здоров'я: що кременчужанам почитати на вихідних

Спеціально для читачів «Телеграфа» бібліотекар відділу абонемента філії № 2 Кременчуцької міської публічної бібліотеки Наталія Манжеліївська підготувала чергову добірку книжкових новинок
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Ірина Власенко «Саша»
Якщо зараз згадують про Олександру Куліш, яка писала під псевдонімом Ганна Барвінок, то переважно як про дружину Пантелеймона Куліша, автора «Чорної ради». Але за цим фактом несправедливо зникають її особистість, і творчість цієї письменниці.
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Ольга Саліпа «Пташка на долоні»
1917 — 1918 роки. Проскурів. У місто заходять австрійські війська. Будь-яке спілкування із чужинцями засуджується. Але це не стає на перешкоді молодій медсестрі Ксенії, котра щиро покохала одного з них.
Таємниче зникає пілот першої у світі авіапошти Відень — Київ, а з ним — лист, адресований австрійським урядом Скоропадському, який прагне стати гетьманом. Від того, чи розкриє цю справу залежить кар’єра слідчого Лаврентія Кошка. У поміч він бере фотографа Юрія Юргилевича та новий метод дактилоскопії.
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Дарка Озерна «Бути окей. Що важливо знати про психічне здоров’я»
У цій книжці ви знайдете не лише базову інформацію про психічне здоров’я із посиланням на медичні протоколи, а певну систему орієнтирів. Адже від психічного здоров’я залежить і фізичний стан, здатність про себе подбати та задоволеність життям загалом. Нам важливо саме «бути окей».
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