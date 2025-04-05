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Письменниця, пташка і психічне здоров'я: що кременчужанам почитати на вихідних

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 103

 Спеціально для читачів «Телеграфа» бібліотекар відділу абонемента філії № 2 Кременчуцької міської публічної бібліотеки Наталія Манжеліївська підготувала чергову добірку книжкових новинок
 

Ірина Власенко «Саша»

Якщо зараз згадують про Олександру Куліш, яка писала під псевдонімом Ганна Барвінок, то переважно як про дружину Пантелеймона Куліша, автора «Чорної ради». Але за цим фактом несправедливо зникають її особистість, і творчість цієї письменниці.
Її подружнє життя не можна назвати щасливим — чоловік був людиною не тільки творчою, але й пристрасною. І хоча Ганна Барвінок називала себе першою українською письменницею і зазначала, що почала писати задовго до того, як з’явилися народні оповідання Марка Вовчка, можна вважати, що почалося все від образи: Пантелеймон Куліш аж занадто захопився Марком Вовчком, а незабаром виявилось, що цікавить вона його не лише як письменниця…
Так якою ж була дружина і талановита письменниця Ганна Барвінок?

Ольга Саліпа «Пташка на долоні»

1917 — 1918 роки. Проскурів. У місто заходять австрійські війська. Будь-яке спілкування із чужинцями засуджується. Але це не стає на перешкоді молодій медсестрі Ксенії, котра щиро покохала одного з них.

Таємниче зникає пілот першої у світі авіапошти Відень — Київ, а з ним — лист, адресований австрійським урядом Скоропадському, який прагне стати гетьманом. Від того, чи розкриє цю справу залежить кар’єра слідчого Лаврентія Кошка. У поміч він бере фотографа Юрія Юргилевича та новий метод дактилоскопії.

  

 

 

Дарка Озерна «Бути окей. Що важливо знати про психічне здоров’я»

У цій книжці ви знайдете не лише базову інформацію про психічне здоров’я із посиланням на медичні протоколи, а певну систему орієнтирів. Адже від психічного здоров’я залежить і фізичний стан, здатність про себе подбати та задоволеність життям загалом. Нам важливо саме «бути окей».
Ця книжка орієнтується на український контекст: що в нас про що кажуть, які існують стереотипи, які виникають проблеми, що їх спричиняє та їхні можливі наслідки.
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Автор: Руслана Горгола Джерело фото: news.hochu.ua
Теги: книги бібліотека
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