Письменниця, пташка і психічне здоров'я: що кременчужанам почитати на вихідних

Ольга Саліпа «Пташка на долоні»

1917 — 1918 роки. Проскурів. У місто заходять австрійські війська. Будь-яке спілкування із чужинцями засуджується. Але це не стає на перешкоді молодій медсестрі Ксенії, котра щиро покохала одного з них.

Таємниче зникає пілот першої у світі авіапошти Відень — Київ, а з ним — лист, адресований австрійським урядом Скоропадському, який прагне стати гетьманом. Від того, чи розкриє цю справу залежить кар’єра слідчого Лаврентія Кошка. У поміч він бере фотографа Юрія Юргилевича та новий метод дактилоскопії.