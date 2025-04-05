У Супрунівці з водойми дістали тіло чоловіка

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4 квітня в селі Супрунівка Полтавського району з водойми вилучили тіло чоловіка. Про це стало відомо з оперативного зведення Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Полтавській області.

Інцидент стався близько 13.30. За попередніми даними, це був нещасний випадок на воді. Загиблого з водойми дістали водолази. Підрозділи ДСНС до рятувальних робіт не залучались.

Обставини події з’ясовують правоохоронці. Дані про загиблого наразі не розголошуються.

Нагадаємо, що 6 березня у Кременчуці з Дніпра дістали тіло чоловіка.