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Надзвичайні новини

У Супрунівці з водойми дістали тіло чоловіка

Сьогодні, 10:44 Переглядів: 241

 На місці працювали водолази

4 квітня в селі Супрунівка Полтавського району з водойми вилучили тіло чоловіка. Про це стало відомо з оперативного зведення Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Полтавській області.

Інцидент стався близько 13.30. За попередніми даними, це був нещасний випадок на воді. Загиблого з водойми дістали водолази. Підрозділи ДСНС до рятувальних робіт не залучались.

Обставини події з’ясовують правоохоронці. Дані про загиблого наразі не розголошуються.

Нагадаємо, що 6 березня у Кременчуці з Дніпра дістали тіло чоловіка.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: потопельник
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