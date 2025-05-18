Тільців очікують важливі зміни, а Стрільцям зірки радять вирушити в поїздку: гороскоп на 19-25 травня

Сьогодні, 12:08 Переглядів: 384

Овен (21.03-20.04)

Не зменшуйте темп. У першiй половинi тижня вам чудово буде вдаватися самопрезентацiя. Тому — знайомтеся, спiлкуйтеся, домовляйтеся. У особистому життi гарнi перспективи. Використовуйте цей час для змiцнення стосункiв з коханою людиною. З четверга починається продуктивний перiод i тепер краще зосередитися на кар`єрних планах. Активний вiдпочинок i поїздки плануйте на суботу, а в недiлю краще побути вдома. Сприятливi днi: 19, 21; несприятливi: 20.

Тілець (21.04-21.05)

Ви входите в смугу важливих змiн. У вашому життi може з`явитися людина, з якою вас об`єднають загальнi iнтереси. До четверга збирайте необхiдну iнформацiю, якщо плануєте почати щось нове. З другої половини тижня є всi шанси досягти цiлей, якi ви перед собою поставите. У справах придiляйте увагу дрiбницям, не iгноруйте можливостi реклами. Вихiднi присвятiть своїм захопленням, займайтеся рукодiллям, приймайте гостей. Сприятливi днi: 25; несприятливi: 22.

Близнюки (22.05-21.06)

Вдалий час, щоб зайнятися ремонтом в будинку. У першiй половинi тижня можна робити покупки, вести переговори i проводити пiдготовку до запланованих заходiв. Цей час сприятливий i для поїздок, зустрiчей з друзями. З четверга берiть розгiн в справах, починається вдалий перiод для тих, хто готовий добре попрацювати. Щоб все встигати, розподiляйте роботу за ступенем важливостi. У особистих вiдносинах складнi ситуацiї можуть вирiшитися самi собою. Сприятливi днi: 21; несприятливi: немає.

Рак (22.06-22.07)

Середа додасть вам сил, якщо ви плануєте переглянути деякi теми в своєму життi. Ви зможете проявити характер i вiдкрито заявити про свої iнтереси. Займiть прагматичну позицiю i ведiть боротьбу за своє благополуччя. Утримайтеся вiд поїздок у четвер i не плануйте на цей день зустрiчi, якщо iнтуїцiя шле вам тривожнi сигнали. Стежте за станом здоров`я у п`ятницю i недiлю, частiше знаходьте можливiсть розслабитися i вiдпочити. Сприятливi днi: 21, 24; несприятливi: 19.

Лев (23.07-23.08)

Пiдведiть пiдсумки i поставте крапку там, де ви отримали той результат, на який розраховували. Якщо результат не той, вам варто спробувати себе в iншiй справi. Цей тиждень може стати поворотним в темi, яка вас найбiльше цiкавить. Не вiдходьте вiд рiшення проблем, дiйте смiливiше. Серйознi покупки плануйте на першу половину тижня, а з четверга стримайте витрати i подумайте, чи всi варiанти поповнення домашнього бюджету справно функцiонують. Сприятливi днi: 19; несприятливi: 20.

Діва (24.08-23.09)

Пiсля середи починається «золотий» перiод для Дiв. Але до цього потрiбно розрахуватися з боргами, привести до ладу справи i свiй будинок. I тодi з чистим сумлiнням зайнятися тим, на що у вас є серйозний розрахунок. У четвер можуть загостритися вiдносини з партнерами. Дотримуйтеся тактики компромiсiв. Вам, як нiколи, потрiбнi пiдтримка i мiцний тил. У вихiднi забезпечте собi достатню кiлькiсть сну, правильне харчування i комфортне спiлкування. Сприятливi днi: 19, 22; несприятливi: немає.

Терези (24.09-23.10)

Перша половина тижня подарує вам багато яскравих вражень. Поєднуйте виконання професiйних обов`язкiв iз задоволеннями, заводьте новi знайомства, знаходьтеся у вирi подiй. Намагайтеся виглядати так, щоб вам оберталися услiд. З другої половини тижня з`являться першi сигнали про назрiваючi змiни. Ви можете почати роботу вiдразу над декiлькома справами, якщо це обiцяє вам прибуток. Сприятливi днi: 21, 24; несприятливi: 20.

Скорпіон (24.10-22.11)

Ваша завидна витримка може дати збiй. З`явиться багато додаткової роботи, а на винагороду поки розраховувати не доводиться. Але якщо ви повнiстю зосередитеся над важливим для вас проектом, то можете впоратися з конкуренцiєю. Енергiї буде достатньо, а з четверга ви вiдчуєте, що звичнi iнтереси поступаються мiсцем амбiтним планам. З п`ятницi i до кiнця тижня прагнiть уникати ситуацiй ризику, можливi пошкодження. Сприятливi днi: 23; несприятливi: 19.

Стілець (23.11-21.12)

Ви можете вiдчути бажання негайно куди-небудь вiдправитися. Але якщо вам доведеться залишатися на одному мiсцi, концентруйтеся на такiй дiяльностi, яка вiдкриває новi, ще невипробуванi можливостi. Ваш невгамовний оптимiзм буде заразливий для оточуючих. Але можливi проблеми з начальством, якщо ваше творче натхнення вийде за якiсь встановленi рамки. У вихiднi не навантажуйте себе роботою i надмiрним спiлкуванням. Сприятливi днi: 20, 21; несприятливi: 25.

Козеріг (22.12-20.01)

Не здавайтеся, якщо перед вами встають глобальнi цiлi. Конкуренти можуть вести приховану боротьбу, i ви вже потребуєте невеликого вiдпочинку. Спробуйте видiлити головний напрям, проявiть свої органiзаторськi здiбностi i налаштуйте роботу так, щоб ваш проект мiг якийсь час працювати без вашої пильної уваги. З другої половини тижня можуть з`явитися новi люди в оточеннi i новi плани. Починайте формувати свою команду. Сприятливi днi: 19; несприятливi: 20.

Водолій (21.01-19.02)

Цей тиждень може стати пiком вашого навантаження, але не вичавлюйте з себе останнi сили. Якщо ви залишите без уваги деякi проблеми, їх можуть вирiшити партнери. У першiй половинi тижня ви зможете досягти позитивних результатiв в переговорах з впливовими людьми. З четверга комфортнiше ви себе вiдчуватимете, займаючись iнтелектуальною дiяльнiстю. Коло спiлкування краще обмежити. У вихiднi влаштуйте собi повноцiнний релакс. Сприятливi днi: 22, 24; несприятливi: 21.

Риби (20.02-20.03)

Зараз головне — утримати позицiї. Можуть виникнути проблеми фiнансового характеру. Доведеться займатися питаннями, якi ви ранiше iгнорували, i тут вам краще покладатися на власну iнтуїцiю, а не на поради оточуючих. Ринковi операцiї та iншi грошовi перемiщення можуть обернутися збитками. Поки вiдкладiть i великi покупки. У вихiднi спробуйте розслабитися, знайти заспокоєння в заняттях улюбленими справами i захопленнями. Сприятливi днi: 23, 25; несприятливi: 20.