Основні події Кременчука за тиждень: обговорення нової скульптури у парку Миру, ситуація із перинатальним центром та крадіжки на могилах військових

Сьогодні, 13:17 Переглядів: 306

Протягом тижня у Кременчуці було чимало тем, які викликали суперечки, хвилювання, а подекуди — й обурення. Пропонуємо вам тижневий дайджест — усе головне коротко, чітко і без зайвих деталей

1. Ситуація навколо перинатального центру: обшуки та припинення фінансування

На початку травня у Кременчуцькому перинатальному центрі правоохоронці провели обшуки: підозрюють можливу розтрату бюджетних коштів під час ремонту операційного блоку. Крім того, перевірка Держаудитслужби виявила і тендерні порушення: замовник не відхилив пропозицію учасника, яка не відповідала вимогам, і незаконно уклав із ним договір. Детальніше про кримінальну справу.

Також цього тижня стало відомо, що НСЗУ призупиняє оплати перинатальному центру. Причина: несвоєчасне внесення даних в електронну систему та ненадання інформаційної звітності про доходи та витрати за минулий рік. Хто, за словами міської влади, у цьому винен та що керівництво медзакладу збирається робити далі — у нашому матеріалі.

2. У парку Миру встановили нову скульптуру «Незламна»: це викликало у громадськості бурхливі обговорення

У Кременчуці розгорівся скандал довкола нової скульптури. До Дня міста кременчуцький скульптор Олександр Павловський подарував громаді фігуру «Незламна». Її встановили у парку «Миру».

Уже наступного дня з’явилася електронна петиція з вимогою демонтувати скульптуру. У соцмережах думки користувачів розділилися: частина обурюється «сексуалізацією образу війни», інші — вважають роботу сильною і красивою.

За словами очільниці управління культури і туризму Ірини Вологодської, місто не витратило «жодної копійки» на встановлення скульптури.

На засіданні виконкому 15 травня мер Віталій Малецький заявив, що мистецтво має право на різні форми, а сам скульптор — «бачить світ так, як бачить».

3. У Кременчуці почастішали крадіжки із могил загиблих військових на Свіштовському кладовищі

Журналісти «Кременчуцького Телеграфа» поспілкувалися із рідними загиблих військовослужбовців, які поховані у секторі почесних поховань на Свіштовському кладовищі. Вони стверджують: уже неодноразово помічали дрібні крадіжки з могил: зникають квіти, лампадки, посуд тощо.

Рідні полеглих героїв звернулися до поліції: нині розпочато кримінальне впровадження за статтею 297 ч. 1 Кримінального кодексу України (наруга над могилою), всі обставини інциденту встановлюються.

Детальніше — у нашому матеріалі.

4. Полтавщина під обстрілами: на Кременчуччині фіксували пошкодження

Упродовж тижня Полтавщина двічі потрапляла під атаку російькими безпілотниками.

Так 15 травня внаслідок падіння уламків російського безпілотника сталась пожежа житлового будинку та легкового автомобіля у Лубенському районі.

Крім того, у ніч на 16 травня від падіння уламків збитого безпілотника пошкоджень зазнали покрівля господарської споруди та скління житлового будинку у Кременчуцькому та Полтавському районах.

5. Ветеранський бізнес у Кременчуці: колишній військовий Тарас Кравченко відкрив ларьок з шаурмою у Кременчуці

Пів року тому ветеран із Горішніх Плавнів Тарас Кравченко, який втратив на війні ногу, лише мріяв про власну справу, а сьогодні — вже готує шаурму, французькі хот-доги, бургери та картоплю фрі у невеличкому ларьку, розташованому на ринку Раківки.

Про виклики, клієнтів та мрії Тараса — у нашому матеріалі.

6. Дорога на Занасипському Шляху під Кременчуком поки що буде без ремонту

Жителі Кременчука неодноразово скаржилися на стан дороги на вулиці Занасипський Шлях: упродовж кількох років там не проводили навіть ямковий ремонт. Ми поцікавилися в очільника міста Віталія Малецького ситуацією щодо цієї ділянки дороги. Що мер Кременчука відповів — читайте детальніше.

7. Жителів Кременчука та району затримали за співпрацю з РФ

За даними правоохоронців, у вересні 2024 року житель Кременчуцького району відгукнувся на пропозицію «роботи» в Telegram, після чого був завербований співробітницею ФСБ. До співпраці він залучив ще двох знайомих — чоловіка і жінку з Кременчука. Серед усього іншого вони фіксували на телефон об’єкти ЗСУ, мобільні вогневі групи ППО, місця розташування військових частин та критичну інфраструктуру, а потім передавали інформацію своїм кураторам. Детальніше про справу — у матеріалі.

Крім того, співробітники СБУ затримали 21-річну жительку Кременчука, яка спочатку діяла у складі російської групи, що була викрита у листопаді 2024 року. Після затримання двох інших агентів вона «залягла на дно», але отримала новий сигнал від кураторки з РФ і повернулась до підривної діяльності. Подробиці справи — читайте далі.

8. У Кременчуці й досі не знають, хто постачатиме тепло жителям лівобережної частини міста під час нового опалювального сезону

Цього тижня чиновники вкотре заявили, що наразі не знають, хто постачатиме тепло для жителів лівобережжя Кременчука. Нині ж у місті тривають випробувальні роботи магістральних мереж до початку опалювального сезону. До питання щодо постачальника тепла посадовці вирішили повернутися у червні.

9. У Кременчуці з’явиться чоловічий монастир

У Кременчуці з’явиться новий духовний осередок — чоловічий монастир на честь преподобного Іони Київського. Таке рішення нещодавно ухвалив Священний Синод Православної Церкви України. Намісником нової обителі призначено архімандрита Феодосія — людину, яка мріяла, щоб у місті, де народився святий, стала справжня чернеча святиня.

Детальніше про Іону Київського та новий монастир — у нашому матеріалі.