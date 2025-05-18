Основні події Кременчука за тиждень: обговорення нової скульптури у парку Миру, ситуація із перинатальним центром та крадіжки на могилах військових

Протягом тижня у Кременчуці було чимало тем, які викликали суперечки, хвилювання, а подекуди — й обурення. Пропонуємо вам тижневий дайджест — усе головне коротко, чітко і без зайвих деталей
На початку травня у Кременчуцькому перинатальному центрі правоохоронці провели обшуки: підозрюють можливу розтрату бюджетних коштів під час ремонту операційного блоку. Крім того, перевірка Держаудитслужби виявила і тендерні порушення: замовник не відхилив пропозицію учасника, яка не відповідала вимогам, і незаконно уклав із ним договір. Детальніше про кримінальну справу.
Також цього тижня стало відомо, що НСЗУ призупиняє оплати перинатальному центру. Причина: несвоєчасне внесення даних в електронну систему та ненадання інформаційної звітності про доходи та витрати за минулий рік. Хто, за словами міської влади, у цьому винен та що керівництво медзакладу збирається робити далі — у нашому матеріалі.
У Кременчуці розгорівся скандал довкола нової скульптури. До Дня міста кременчуцький скульптор Олександр Павловський подарував громаді фігуру «Незламна». Її встановили у парку «Миру».
Уже наступного дня з’явилася електронна петиція з вимогою демонтувати скульптуру. У соцмережах думки користувачів розділилися: частина обурюється «сексуалізацією образу війни», інші — вважають роботу сильною і красивою.
За словами очільниці управління культури і туризму Ірини Вологодської, місто не витратило «жодної копійки» на встановлення скульптури.
На засіданні виконкому 15 травня мер Віталій Малецький заявив, що мистецтво має право на різні форми, а сам скульптор — «бачить світ так, як бачить».
Журналісти «Кременчуцького Телеграфа» поспілкувалися із рідними загиблих військовослужбовців, які поховані у секторі почесних поховань на Свіштовському кладовищі. Вони стверджують: уже неодноразово помічали дрібні крадіжки з могил: зникають квіти, лампадки, посуд тощо.
Рідні полеглих героїв звернулися до поліції: нині розпочато кримінальне впровадження за статтею 297 ч. 1 Кримінального кодексу України (наруга над могилою), всі обставини інциденту встановлюються.
Детальніше — у нашому матеріалі.
Упродовж тижня Полтавщина двічі потрапляла під атаку російькими безпілотниками.
Так 15 травня внаслідок падіння уламків російського безпілотника сталась пожежа житлового будинку та легкового автомобіля у Лубенському районі.
Крім того, у ніч на 16 травня від падіння уламків збитого безпілотника пошкоджень зазнали покрівля господарської споруди та скління житлового будинку у Кременчуцькому та Полтавському районах.
Пів року тому ветеран із Горішніх Плавнів Тарас Кравченко, який втратив на війні ногу, лише мріяв про власну справу, а сьогодні — вже готує шаурму, французькі хот-доги, бургери та картоплю фрі у невеличкому ларьку, розташованому на ринку Раківки.
Про виклики, клієнтів та мрії Тараса — у нашому матеріалі.
Жителі Кременчука неодноразово скаржилися на стан дороги на вулиці Занасипський Шлях: упродовж кількох років там не проводили навіть ямковий ремонт. Ми поцікавилися в очільника міста Віталія Малецького ситуацією щодо цієї ділянки дороги. Що мер Кременчука відповів — читайте детальніше.
За даними правоохоронців, у вересні 2024 року житель Кременчуцького району відгукнувся на пропозицію «роботи» в Telegram, після чого був завербований співробітницею ФСБ. До співпраці він залучив ще двох знайомих — чоловіка і жінку з Кременчука. Серед усього іншого вони фіксували на телефон об’єкти ЗСУ, мобільні вогневі групи ППО, місця розташування військових частин та критичну інфраструктуру, а потім передавали інформацію своїм кураторам. Детальніше про справу — у матеріалі.
Крім того, співробітники СБУ затримали 21-річну жительку Кременчука, яка спочатку діяла у складі російської групи, що була викрита у листопаді 2024 року. Після затримання двох інших агентів вона «залягла на дно», але отримала новий сигнал від кураторки з РФ і повернулась до підривної діяльності. Подробиці справи — читайте далі.
Цього тижня чиновники вкотре заявили, що наразі не знають, хто постачатиме тепло для жителів лівобережжя Кременчука. Нині ж у місті тривають випробувальні роботи магістральних мереж до початку опалювального сезону. До питання щодо постачальника тепла посадовці вирішили повернутися у червні.
У Кременчуці з’явиться новий духовний осередок — чоловічий монастир на честь преподобного Іони Київського. Таке рішення нещодавно ухвалив Священний Синод Православної Церкви України. Намісником нової обителі призначено архімандрита Феодосія — людину, яка мріяла, щоб у місті, де народився святий, стала справжня чернеча святиня.
Детальніше про Іону Київського та новий монастир — у нашому матеріалі.
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