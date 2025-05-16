Вночі уламки БпЛА пошкодили будівлі у Кременчуцькому та Полтавському районах

У ніч на 16 травня в Полтавській області працювали сили протиповітряної оборони. Про це повідомив начальник Полтавської ОВА Володимир Когут.
Унаслідок падіння уламків збитого безпілотника пошкоджено покрівлю господарської споруди та скління житлового будинку у Кременчуцькому та Полтавському районах. Постраждалих немає.
На місцях падіння уламків працюють відповідні служби.
Нагадаємо, що напередодні у Лубенському районі внаслідок падіння уламків російського безпілотника загорівся будинок та автомобіль.
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