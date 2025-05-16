Вночі уламки БпЛА пошкодили будівлі у Кременчуцькому та Полтавському районах

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У ніч на 16 травня в Полтавській області працювали сили протиповітряної оборони. Про це повідомив начальник Полтавської ОВА Володимир Когут.

Унаслідок падіння уламків збитого безпілотника пошкоджено покрівлю господарської споруди та скління житлового будинку у Кременчуцькому та Полтавському районах. Постраждалих немає.

На місцях падіння уламків працюють відповідні служби.