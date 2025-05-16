У Кременчуці судили чоловіка, який торік вкрав у дитини айфон

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 97

У Кременчуці судили чоловіка, який у листопаді минулого року відібрав у малолітнього хлопця телефон. Про це йдеться у вироку Автозаводського районного суду від 13 травня.

У матеріалах справи зазначено, що того дня обвинувачений помітив на вулиці хлопця та мобільний телефон у нього в кишені. Він пішов слідом за дитиною, а потім поблизу дитячого майданчика підійшов до хлопця, однією рукою взяв його під руку, а іншою витягнув із кишені мобільний телефон і зник з місця події. Того ж дня правоохоронці грабіжника затримали, він перебував під вартою.

На суді чоловік вину у скоєному визнав повністю і пояснив, з яких причин та за яких умов він пограбував хлопця.

Опрацювавши усі матеріали справи, суд визнав чоловіка винним у грабежі, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України) та призначив йому покарання у вигляді 4 років позбавлення волі. Строк відбуття покарання рахують із дня початку перебування під вартою.

Нагадаємо, торік у Кременчуці судили чоловіка, який вирвав у 8-річного хлопчика сумку з телефоном.