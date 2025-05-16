Патрульні мають берегти життя кожного громадянина — очільник батальйону патрульної поліції Кременчука

16 травня на сесії Кременчуцької міської ради депутатам представили нового очільника батальйону патрульної поліції Кременчука — капітана Олега Гаранжу, повідомляє кореспондентка «Кременчуцького Телеграфа» з місця події. Він виступив перед депутатами та окреслив основні проблеми, над якими працює його команда.
Обговорили й питання безпеки під час повітряної тривоги.
Депутат міськради Микола Бокован порушив питання щодо дій патрульних у випадках, коли оформлення порушення триває під час сигналу тривоги, а в авто — діти та інші пасажири.
— Що ви робите, якщо, наприклад, зупинили автомобіль під час повітряної тривоги, коли приходить інформація про підвищену небезпеку?Чи є у вас якась інструкція, що робити, якщо під час оформлення порушення дійсно піддається людина небезпеці, тому що їх фактично стримують, не дають їм їх надалі рухатись в бік укриття? — запитав депутат.
Очільник патрульної поліції визнав, що офіційної інструкції немає, але кожен патрульний має керуватись головним принципом — збереженням життя людей.
Нагадаємо, що нового керівника батальйону патрульної поліції у Кременчуці призначили 9 травня. Він замінив на посаді ексочільницю батальйону Альону Стрижак, яку призначили керівницею патрульних Кременчука торік у лютому, а вже у лютому цього року її перевели до лав патрульної поліції Києва.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.