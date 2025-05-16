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Патрульні мають берегти життя кожного громадянина — очільник батальйону патрульної поліції Кременчука

Сьогодні, 11:28 Переглядів: 131

 Депутатам представили нового керівника патрульної поліції — Олега Гаранжу

16 травня на сесії Кременчуцької міської ради депутатам представили нового очільника батальйону патрульної поліції Кременчука — капітана Олега Гаранжу, повідомляє кореспондентка «Кременчуцького Телеграфа» з місця події. Він виступив перед депутатами та окреслив основні проблеми, над якими працює його команда.

— Знаю про торгівлю з рук, залишені автомобілі, порушення правил дорожнього руху в центрі міста. Зі свого боку буду максимально сприяти розв’язанню цих проблем. Готовий до діалогу, мої двері відкриті, — зазначив Гаранжа.

Обговорили й питання безпеки під час повітряної тривоги.

Депутат міськради Микола Бокован порушив питання щодо дій патрульних у випадках, коли оформлення порушення триває під час сигналу тривоги, а в авто — діти та інші пасажири.

— Що ви робите, якщо, наприклад, зупинили автомобіль під час повітряної тривоги, коли приходить інформація про підвищену небезпеку?Чи є у вас якась інструкція, що робити, якщо під час оформлення порушення дійсно піддається людина небезпеці, тому що їх фактично стримують, не дають їм їх надалі рухатись в бік укриття? — запитав депутат.

Очільник патрульної поліції визнав, що офіційної інструкції немає, але кожен патрульний має керуватись головним принципом — збереженням життя людей.

— Патрульні поліцейські мають берегти життя кожного громадянина, тому, якщо вони знають про існуючу небезпеку, то мають у якнайкоротший термін прибрати людину з приїжджої частини й повідомити їй про найближчі укриття. Тобто, якщо будуть такі випадки, коли патрульна поліція бачить, знає, що є тривога і не допомагає громадянам, не підказує, де є укриття і тому подібне — повідомляйте мені напряму. Я дам відповідні роз’яснення особовому складу, щоб реагували швидко й правильно, — підкреслив Гаранжа.

Нагадаємо, що нового керівника батальйону патрульної поліції у Кременчуці призначили 9 травня. Він замінив на посаді ексочільницю батальйону Альону Стрижак, яку призначили керівницею патрульних Кременчука торік у лютому, а вже у лютому цього року її перевели до лав патрульної поліції Києва.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: патрульна поліція повітряна тривога сесія
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