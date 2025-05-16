У Кременчуці водій Chery сів за кермо майже у 9 разів п'янішим за норму

15 травня на проспекті Полтавському у Кременчуці патрульні зупинили автомобіль Chery, водій якого порушив правила дорожнього руху. Під час спілкування інспектори помітили в чоловіка ознаки алкогольного сп’яніння. Про це повідомила пресслужба патрульної поліції Кременчука.
Алкотестер Drager показав 1,79 проміле, що майже у дев’ять разів перевищує допустиму норму. Крім того, у чоловіка не було поліса обов’язкового страхування.
Правоохоронці відсторонили водія від керування та склали адмінматеріали:
Загалом за денну зміну патрульні задокументували три випадки керування транспортом у стані сп’яніння.
Нагадаємо, що нещодавно під Полтавою п’яний водій збив жінку.
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