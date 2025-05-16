У Кременчуці водій Chery сів за кермо майже у 9 разів п'янішим за норму

Сьогодні, 11:45 Переглядів: 80 Коментарів: 1

15 травня на проспекті Полтавському у Кременчуці патрульні зупинили автомобіль Chery, водій якого порушив правила дорожнього руху. Під час спілкування інспектори помітили в чоловіка ознаки алкогольного сп’яніння. Про це повідомила пресслужба патрульної поліції Кременчука.

Алкотестер Drager показав 1,79 проміле, що майже у дев’ять разів перевищує допустиму норму. Крім того, у чоловіка не було поліса обов’язкового страхування.

Правоохоронці відсторонили водія від керування та склали адмінматеріали:

протокол за ч.1 ст. 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення — керування в стані сп’яніння;

постанову за ч.1 ст. 126 КУпАП — відсутність страхового поліса.

Загалом за денну зміну патрульні задокументували три випадки керування транспортом у стані сп’яніння.

Нагадаємо, що нещодавно під Полтавою п’яний водій збив жінку.