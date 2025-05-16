У жителя Полтавського району вилучили бойові гранати — поліція

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Боєприпаси вилучили під час обшуку в селі Климівка

У селі Климівка Ланнівської громади поліціянти виявили у місцевого жителя дві бойові гранати із запалами. Про це 16 травня повідомили в Полтавському райуправлінні поліції.

За словами начальника відділу поліції №3 (м. Карлівка) Петра Кондратенка, боєприпаси вилучили під час обшуку в будинку 51-річного чоловіка. Наразі слідчі з'ясовують походження вибухонебезпечних предметів.

У межах відкритого кримінального провадження вирішується питання про повідомлення фігуранту про підозру та обрання запобіжного заходу.

Справу розслідують за ч.1 ст. 263 Кримінального кодексу України — незаконне поводження з бойовими припасами. Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі.

У поліції нагадують: добровільна здача зброї чи боєприпасів звільняє від кримінальної відповідальності. Також громадяни можуть легально задекларувати знайдену або незареєстровану вогнепальну зброю.