У Кременчуці встановили дошку на місці резиденції лідера ХАБАД Дова Бера Шнеурі

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16 травня у Кременчуці з’явилася нова пам’ятна дошка — її встановили на фасаді будинку №5 на вул. 29 Вересня. Тут на початку ХІХ століття перебував Дов Бер Шнеурі — другий лідер ХАБАД (Міттелер ребе), який мешкав у місті разом із родиною.

Як зазначено на таблиці, резиденція адмора розташовувалась у цьому будинку з кінця грудня 1812 року до початку червня 1813 року (єврейський місяць тевет 5573 року).

Ініціатором встановлення став волонтер Олег Биков.

Табличка містить інформацію трьома мовами — українською, англійською та івритом.

Нагадаємо, що торік у Кременчуці відкрили меморіальну дошку художникові Олександру Черепанову.