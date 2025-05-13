У Кременчуці наразі не знають, хто постачатиме тепло для жителів лівобережжя: місто готується до опалювального сезону

Сьогодні, 19:01 Переглядів: 0

Депутатська комісія вирішила повернутись до розгляду цього питання у червні

Наразі невідомо, хто постачатиме тепло для жителів лівобережжя Кременчука. Про це повідомила заступниця керівника департаменту житлово-комунального господарства Катерина Бутенко 13 травня під час засідання депутатської комісії з питань бюджету і фінансів.

З посиланням на рішення Ради національної безпеки і оборони України від 17 жовтня 2023 року «Про організацію захисту та забезпечення безпеки функціонування об'єктів критичної інфраструктури та енергетики України в умовах ведення воєнних дій» Бутенко повідомила, що нині заборонено надавати будь-які коментарі щодо діяльності об’єктів критичної інфраструктури.

За словами заступника міського голови Кременчука Дмитра Кравченка, нині тривають випробувальні роботи магістральних мереж до початку опалювального сезону. До цього залучили і комунальне підприємство «Теплоенерго».

Депутатська комісія вирішила повернутись до розгляду цього питання у червні.

Нагадаємо, за квітень жителі лівобережної частини Кременчука не мають сплачувати «постійну складову» за тепло.

Додамо, що із квітня компанія «Полтаватеплоенерго» перестала постачати тепло та гарячу воду жителям лівобережної частини Кременчука. Це пов'язано з тим, що майно виробничого підрозділу «Кременчуцька ТЕЦ» Полтавська обласна рада передала з комунальної у державну власність.

Підприємство обслуговувало абонентів з листопада 2022 року, коли Кременчуцька ТЕЦ зазнала серйозних пошкоджень унаслідок ракетних ударів.

Що передувало

8 липня 2022 року Полтавська обласна рада надала згоду на безоплатне прийняття з державної у спільну власність Полтавської області окремого індивідуально-визначеного державного майна (групи інвентарних об’єктів) Кременчуцької ТЕЦ. Таким чином зруйновану ракетними обстрілами російських військ Кременчуцьку ТЕЦ обласна рада взяла під свою відповідальність.

Згодом стало відомо, що тарифи на тепло на лівому березі — вищі, ніж на правому, крім того, полтавське КП застосувало двоставковий тариф. «Полтаватеплоенерго» своєю чергою стверджує, що застосувало тариф, затверджений ще до введення мораторію, і він стосується усіх шістьох громад їхньої зони обслуговування.

Відтоді місто та область судяться щодо правомірності застосування тарифів на лівому березі Кременчука.

У січні 2023 року на сесії Кременчуцької міськради депутати звернулися до Президента, Кабміну, Ради нацбезпеки та оборони, Міноборони та Нацкомісії з цінних паперів щодо ініціювання відчуження у власність держави цілісного майнового комплексу відокремленого підрозділу зруйнованої Кременчуцької ТЕЦ.

Виявилось, що Кременчуцька ТЕЦ має 1,3 млрд боргу за спожитий газ, який перейшов у спадщину «Полтаватеплоенерго».