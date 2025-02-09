Учні Кременчуцького спортивного ліцею здобули призові місця на чемпіонаті області з таеквон-до

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8 лютого у Полтаві відбувся Чемпіонат області з таеквон-до ІТФ, на якому відзначилися спортсмени Кременчуцького спортивного ліцею ім. Піддубного. Про успіхи спортсменів повідомили на Facebook-сторінці ліцею.

У віковій категорії 16-17 років призові місця вибороли:

І місце – Данило Федотьєв (спаринг),

II місце – Данило Федотьєв (туль),

II місце – Арсеній Дяченко (спаринг).

Нагадаємо, що наприкінці минулого року у Кременчуці відбулися підсумкові змагання з тхеквондо, участь у яких взяли понад 100 учасників.