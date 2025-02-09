Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло

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 Енергетики проводитимуть ремонтні роботи

У понеділок, 10 лютого, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 8.00 до 17.00

  • Технічне обслуговування електромереж:

    • вул. Арсенальна, 24/24,26/1
    • пров. Арсенальний, 3-16
    • вул. Європейська, 46-58/20
    • вул. Нагірна, 1/3-30А
    • туп. Петра Григоренка, 1,2,27
    • вул. Сержанта Мельничука, 36
    • пров. Уласа Самчука, 3-41
    • вул. Чередницька, 22-39.

  • Розчищення трас:

    • туп. 1-й Бібліотечний, 1-9
    • туп. 2-й Бібліотечний, 3-10
    • пр. Володимира Константиновича, 7-39
    • пров. Веселий, 33,38,40
    • пров. Дмитра Барковського, 3-16
    • вул. Європейська, 1-34
    • пр. Івана Калиновича, 21-60
    • пров. Князя Олега, 8-48/15
    • вул. Кооперативна, 77-112
    • пров. Кооперативний, 4/35-33/5
    • вул. Миколи Пирогова, 40/5-44/4
    • пров. Новогеоргіївський, 4-13
    • вул. Переяславська, 27/7
    • пров. Переяслівський, 2-7
    • вул. Петра Калнишевського, 13А
    • туп. Спокійний, 2,4,5.

З 8.00 до 19.00

  • Технічне обслуговування електромереж:
    • пров. Веселий, 10
    • вул. Івана Франка, 29, 33
    • вул. Перекопська, 40.

З 8.00 до 20.00

  • Капітальний ремонт:
    • вул. Горліса-Горського, 3-10
    • вул. Київська, 64-80, 121
    • просп. Полтавський, 277/2-281
    • с. Придніпрянське
    • с. Соснівка
    • с. Потоки
    • с. Мала Кохнівка
    • вул. Ярова, 1, 3, 5, 7.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: Полтаваобленерго відключення електроенергії планові відключення
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