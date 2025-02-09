Завтра в Україні обмежать електропостачання для промисловості та бізнесу

Завтра, 10 лютого, в Україні будуть застосовувати обмеження потужності для промислових та бізнес-споживачів. Про це повідомили в «Укренерго».
Час обмежень — з 6.00 до 21.00.
Причина — пошкодження енергетичних об'єктів під час російських ракетних і дронових атак.
Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити пошкоджене обладнання.
Відключень для побутових споживачів наразі не прогнозують.
Час і обсяги обмежень можуть змінюватися, тому «Укренерго» радить стежити за оновленнями на сайті чи офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні.
Нагадаємо, що у Кременчуці цього дня застосовуватимуть також графік планових знеструмлень, пов'язаних з обслуговуванням мереж.
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