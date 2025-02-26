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Кременчук, Освіта

Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія запрошує випускників на День відкритих дверей

Сьогодні, 09:40 Переглядів: 161

 

Учнів 9-х та 11-х класів та їхніх батьків в академії чекають у п’ятницю, 28 лютого, о 15.00

Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія Полтавської обласної ради 28 лютого о 15.00 запрошує учнів 9-х та 11-х класів та їхніх батьків, усіх, хто планує вступати на навчання у 2025 році, на День відкритих дверей за адресою:                               м. Кременчук, вул. Валентини Федько, 33.

Метою заходу є інформування випускників щодо освітніх можливостей Академії, алгоритму вступної кампанії 2025 року до закладів фахової передвищої та вищої освіти, знайомство зі спеціальностями, представленими в Академії.

Більше інформації про заходи - у  соцмережах Академії.

Свято в укритті: Кременчуцькій гуманітарно-технологічній академії виповнилося 93 роки

За довідками звертатися за телефоном: +380687772265

 

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Автор: Віктор Крук
Теги: Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія ім. А.С. Макаренка академія день відкритих дверей
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