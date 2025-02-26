Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія запрошує випускників на День відкритих дверей

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Учнів 9-х та 11-х класів та їхніх батьків в академії чекають у п’ятницю, 28 лютого, о 15.00

Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія Полтавської обласної ради 28 лютого о 15.00 запрошує учнів 9-х та 11-х класів та їхніх батьків, усіх, хто планує вступати на навчання у 2025 році, на День відкритих дверей за адресою: м. Кременчук, вул. Валентини Федько, 33.

Метою заходу є інформування випускників щодо освітніх можливостей Академії, алгоритму вступної кампанії 2025 року до закладів фахової передвищої та вищої освіти, знайомство зі спеціальностями, представленими в Академії.

Більше інформації про заходи - у соцмережах Академії.

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