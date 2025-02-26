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Завтра у деяких районах правобережжя Кременчука відключать воду — «Кременчукводоканал»

Сьогодні, 09:58 Переглядів: 263

 

Мешканцям будинків, де відключать воду, радять зробити її запас

КП «Кременчукводоканал» повідомив, що завтра, 27 лютого, з 8.00 та до закінчення робіт (орієнтовно до 18.00) для виконання робіт із заміни запірно-регулюючої арматури на водопровідній мережі, тимчасово буде припинено централізоване водопостачання за адресами:

  • вул. Олександрійська, буд. 9-89;
  • вул. І. Приходька, буд. 89, 91, 93, 95, 100, 101, 101А, 102, 104, 106/9, 108, 110, 112, 114, 118, 120, 122, 124/2;
  • вул. В. Стуса, буд. 1-64;
  • проїзд Тупиковий, буд 1-7;
  • вул. В Сліпака, буд. 42/1-91;
  • пров. В. Стуса;
  • вул. Тіниста;
  • пров. Самойлівський;
  • вул. Самойлівська;
  • туп. Самойлівський;
  • вул. С. Єфремова;
  • пров. Шкільний;
  • вул. О. Вишні;
  • пров. Транспортний;
  • пров. Чигиринський;
  • вул. Гайдамацька, буд. 11А-58;
  • вул. Чорноморська;
  • пров. П. Орлика;
  • вул. П. Орлика;
  • вул. Космонавтів, буд. 67-74;
  • вул. Академіка Герасимовича, буд. 22-174;
  • вул. Херсонська;
  • пров. Диканський;
  • вул. Пілотів, буд. 1-46;
  • вул. К. Острозького;
  • вул. Різдвяна;
  • вул. Гаррета Джонса;
  • вул. Крушельницької;
  • вул. М. Скорика;
  • вул. І. Миколайчука;
  • пров. Автобусний;
  • вул. Г. Чуркіна;
  • вул. С. Петренка;
  • пров. Заводський;
  • проїзд. Юнацький;
  • пров. Лубенський;
  • пров. Пархоменка;
  • вул. О. Печерського;
  • пров. Пшеничний;
  • пров. Крем’яний;
  • вул. Одеська;
  • вул. П. Прокоповича;
  • вул. Кавказька;
  • проїзд І. Торубари;
  • проїзд Л. Корабліної;
  • проїзд Г. Петька;
  • вул. Заводська;
  • вул. Чечелівська;
  • пров. Чечелівський.
— Рекомендуємо зробити необхідний запас води! Після завершення ремонтних робіт централізоване водопостачання буде відновлено, проте можливе короткочасне збільшення каламутності та забарвленості води… Просимо з розумінням поставитись до тимчасових незручностей, — йдеться в повідомленні.

Для отримання оперативної інформації просимо звертатись у диспетчерську службу КП «Кременчукводоканал» за телефонами: 0 (800) 605-660, (050) 305-45-71, (067) 403-97-86.

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Автор: Віктор Крук
Теги: Кременчукводоканал водопостачання вода
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