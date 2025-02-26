Завтра у деяких районах правобережжя Кременчука відключать воду — «Кременчукводоканал»

Мешканцям будинків, де відключать воду, радять зробити її запас
КП «Кременчукводоканал» повідомив, що завтра, 27 лютого, з 8.00 та до закінчення робіт (орієнтовно до 18.00) для виконання робіт із заміни запірно-регулюючої арматури на водопровідній мережі, тимчасово буде припинено централізоване водопостачання за адресами:
- вул. Олександрійська, буд. 9-89;
- вул. І. Приходька, буд. 89, 91, 93, 95, 100, 101, 101А, 102, 104, 106/9, 108, 110, 112, 114, 118, 120, 122, 124/2;
- вул. В. Стуса, буд. 1-64;
- проїзд Тупиковий, буд 1-7;
- вул. В Сліпака, буд. 42/1-91;
- пров. В. Стуса;
- вул. Тіниста;
- пров. Самойлівський;
- вул. Самойлівська;
- туп. Самойлівський;
- вул. С. Єфремова;
- пров. Шкільний;
- вул. О. Вишні;
- пров. Транспортний;
- пров. Чигиринський;
- вул. Гайдамацька, буд. 11А-58;
- вул. Чорноморська;
- пров. П. Орлика;
- вул. П. Орлика;
- вул. Космонавтів, буд. 67-74;
- вул. Академіка Герасимовича, буд. 22-174;
- вул. Херсонська;
- пров. Диканський;
- вул. Пілотів, буд. 1-46;
- вул. К. Острозького;
- вул. Різдвяна;
- вул. Гаррета Джонса;
- вул. Крушельницької;
- вул. М. Скорика;
- вул. І. Миколайчука;
- пров. Автобусний;
- вул. Г. Чуркіна;
- вул. С. Петренка;
- пров. Заводський;
- проїзд. Юнацький;
- пров. Лубенський;
- пров. Пархоменка;
- вул. О. Печерського;
- пров. Пшеничний;
- пров. Крем’яний;
- вул. Одеська;
- вул. П. Прокоповича;
- вул. Кавказька;
- проїзд І. Торубари;
- проїзд Л. Корабліної;
- проїзд Г. Петька;
- вул. Заводська;
- вул. Чечелівська;
- пров. Чечелівський.
— Рекомендуємо зробити необхідний запас води! Після завершення ремонтних робіт централізоване водопостачання буде відновлено, проте можливе короткочасне збільшення каламутності та забарвленості води… Просимо з розумінням поставитись до тимчасових незручностей, — йдеться в повідомленні.
Для отримання оперативної інформації просимо звертатись у диспетчерську службу КП «Кременчукводоканал» за телефонами: 0 (800) 605-660, (050) 305-45-71, (067) 403-97-86.