Завтра у деяких районах правобережжя Кременчука відключать воду — «Кременчукводоканал»

Сьогодні, 09:58 Переглядів: 263

Мешканцям будинків, де відключать воду, радять зробити її запас

КП «Кременчукводоканал» повідомив, що завтра, 27 лютого, з 8.00 та до закінчення робіт (орієнтовно до 18.00) для виконання робіт із заміни запірно-регулюючої арматури на водопровідній мережі, тимчасово буде припинено централізоване водопостачання за адресами:

вул. Олександрійська, буд. 9-89;

вул. І. Приходька, буд. 89, 91, 93, 95, 100, 101, 101А, 102, 104, 106/9, 108, 110, 112, 114, 118, 120, 122, 124/2;

вул. В. Стуса, буд. 1-64;

проїзд Тупиковий, буд 1-7;

вул. В Сліпака, буд. 42/1-91;

пров. В. Стуса;

вул. Тіниста;

пров. Самойлівський;

вул. Самойлівська;

туп. Самойлівський;

вул. С. Єфремова;

пров. Шкільний;

вул. О. Вишні;

пров. Транспортний;

пров. Чигиринський;

вул. Гайдамацька, буд. 11А-58;

вул. Чорноморська;

пров. П. Орлика;

вул. П. Орлика;

вул. Космонавтів, буд. 67-74;

вул. Академіка Герасимовича, буд. 22-174;

вул. Херсонська;

пров. Диканський;

вул. Пілотів, буд. 1-46;

вул. К. Острозького;

вул. Різдвяна;

вул. Гаррета Джонса;

вул. Крушельницької;

вул. М. Скорика;

вул. І. Миколайчука;

пров. Автобусний;

вул. Г. Чуркіна;

вул. С. Петренка;

пров. Заводський;

проїзд. Юнацький;

пров. Лубенський;

пров. Пархоменка;

вул. О. Печерського;

пров. Пшеничний;

пров. Крем’яний;

вул. Одеська;

вул. П. Прокоповича;

вул. Кавказька;

проїзд І. Торубари;

проїзд Л. Корабліної;

проїзд Г. Петька;

вул. Заводська;

вул. Чечелівська;

пров. Чечелівський.

— Рекомендуємо зробити необхідний запас води! Після завершення ремонтних робіт централізоване водопостачання буде відновлено, проте можливе короткочасне збільшення каламутності та забарвленості води… Просимо з розумінням поставитись до тимчасових незручностей, — йдеться в повідомленні.

Для отримання оперативної інформації просимо звертатись у диспетчерську службу КП «Кременчукводоканал» за телефонами: 0 (800) 605-660, (050) 305-45-71, (067) 403-97-86.