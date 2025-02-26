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Суддю Ленінського райсуду Полтави Юрія Новака звільниили — рішення ВРП

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 358

 

Причинами для звільнення стали вчинення істотного дисциплінарного проступку, грубе чи систематичне нехтування посадовими обов’язками

Вища рада правосуддя звільнила з посади суддю Ленінського райсуду Полтави Юрія Новака. Про це повідомляють у пресслужбі установи.

Підставою для цього слугувало подання Першої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя про звільнення судді з посади у зв’язку із вчиненням істотного дисциплінарного проступку, грубого чи систематичного нехтування обов’язками, що є несумісним зі статусом судді або виявило його невідповідність займаній посаді (частина восьма статті 109 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»).

Очевидно, мова йде про хабар, який суддя отримав кілька років тому і попри це залишився на посаді. У серпні 2022 року голова Ленінського райсуду Юрій Новак отримав 10 тисяч доларів хабаря від підприємця. Гроші чоловік мав передати своїй колезі — судді Октябрського райсуду Ірині Блажко, проте вирішив залишити їх собі.

Нагадаємо, у січні Вища рада правосуддя відклала розгляд рекомендації Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС) щодо звільнення судді Ганни Андрієнко з посади судді Октябрського районного суду міста Полтави, оскільки рішення про її невідповідність займаній посаді оскаржується у ВС.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: суддя звільнення ВРП
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