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Зупинилося серце офіцера 107 реактивної артилерійської Кременчуцької бригади Ігоря Шеффера

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 549

Співчуття рідним і близьким загиблого

Вчора, 25 лютого, зупинилося серце командира вогневого взводу 107 реактивної артилерійської Кременчуцької бригади старшого лейтенанта Ігоря Шеффера. Помер військовий внаслідок інсульту. Про це повідомляє відділення комунікацій 107 реактивної артилерійської Кременчуцької бригади. 

Ігор Анатолійович Шеффер народився 18 січня 1966 року у Сумах, закінчив Полтавський ІБІ за спеціальністю архітектор. Тривалий час Ігор працював у Сумах та Кременчуці. У Кременчуці Ігор Шеффер був підприємцем у сфері архітектури. Коли розпочалося повномасштабне вторгнення, Ігор відправив кохану дружину з доньками за кордон, а сам долучився до лав 107 реактивної артилерійської Кременчуцької бригади.

Високоінтелектуальний, творчий, комунікативний, завжди приходив на допомогу, саме таким згадують Ігоря «Шефа» Шеффера побратими.

— Ігор малював мікросхеми для музики, нічого не віщувало біди, ввечері у нього піднявся тиск, а на ранок він помер у госпіталі. Ми з Ігорем познайомилися у 2023 році. Прекрасна людина, ніколи не робив зла, завжди надавав допомогу. Працьовитий, ніколи не соромився допомагати солдатам, разом з ними і косив, і дрова рубав.

Ігор захоплювався радіоелектронікою, музикою, кінематографом. Малював мікросхеми для музики. Збирав старі програвачі з усього світу, любив музику слухати на них. Мріяв побудувати будинок та продовжити займатися підприємницькою діяльністю, — розповів побратим Сергій.

Прощання відбудеться у Кременчуці 28 лютого. Чин похорону розпочнеться у Міському палаці культури о 12.00. Після відспівування у Свято-Миколаївському соборі автоколона вирушить до Свіштовського кладовища, де поховають у меморіальному секторі почесних поховань Захисників і Захисниць України.

Редакція Кременчуцького Телеграфа висловлює співчуття рідним і близьким захисника України. 

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Автор: Альона Душенко
Теги: війна воїни світла 107 бригада
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