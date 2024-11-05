Суддю Ленінського райсуду Полтави Юрія Новака можуть звільнити: рішення Вищої Ради Правосуддя

Сьогодні, 15:00 Переглядів: 163

Кілька років тому судді повідомили про підозру у неправомірній вигоді: він нібито взяв 10 тисяч доларів хабаря від підприємця і мав передати їй іншій судді, проте залишив кошти у себе

Перша Дисциплінарна палата Вищої Ради Правосуддя своїм рішенням тимчасово відсторонила від роботи суддю Ленінського райсуду Полтави Юрія Новака. Про це інформують у пресслужбі Вищої Ради Правосуддя.

Учора, 4 листопада, Перша Дисциплінарна Палата ВРП ухвалила рішення про притягнення судді Новака до дисциплінарної відповідальності та застосування до нього дисциплінарного стягнення у вигляді подання про звільнення з посади.

У пресслужбі ВРП роз’яснили, що застосування до судді дисциплінарного стягнення у виді подання про звільнення судді з посади означає його автоматичне тимчасове відстороняється від здійснення правосуддя до ухвалення рішення про його звільнення з посади Вищою радою правосуддя.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у серпні 2022 року голова Ленінського райсуду Юрій Новак отримав 10 тисяч доларів хабаря від підприємця. Гроші чоловік мав передати своїй колезі — судді Октябрського райсуду Ірині Блажко, проте вирішив залишити їх собі.



