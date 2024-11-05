Без дозволу командира залишив військову частину: на Полтавщині на 5 років за ґратами засудили військового

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Солдат самовільно залишив військову частину і понад два місяці провів поза її межами

На Полтавщині до 5 років за ґратами засудили військовослужбовця, який самовільно залишив військову частину. Про це стало відомо із вироку Пирятинського районного суду від 1 листопада.

У судовій справі зазначено, що обвинувачений служив солдатом у лавах Збройних сил України із 31 травня 2024 року та має звання рядового.

Суд встановив, що чоловік не хотів виконувати обов’язки військової служби та мав прямий умисел, аби тимчасово від неї ухилитися. Тому військовий вирішив порушити військову присягу і 15 липня 2024 року близько 08.00 без дозволу командування залишив військову частину і незаконно перебував за її межами до 25 вересня.

Під час досудового розслідування такі дії чоловіка кваліфікували за ч. 5 ст. 407 Кримінального кодексу України як самовільне залишення військової частини тривалістю понад 3 доби в умовах воєнного стану.

Обвинувачений пішов на угоду із судом та свою вину визнав. Прокурор укладену угоду затвердив і прохав про узгоджену міру покарання.

Дослідивши усі матеріали, суд виніс вирок військовослужбовцеві та призначив йому покарання у вигляді 5 років позбавлення волі.

Вирок обвинувачений може оскаржити протягом 30 днів після його проголошення.