Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Микола Корецький
Пляж на території мікрорайону «Озерний» приведений до ладу та розширений
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Надзвичайні новини, Полтавщина, Війна

Без дозволу командира залишив військову частину: на Полтавщині на 5 років за ґратами засудили військового

Сьогодні, 15:39 Переглядів: 614

 

Солдат самовільно залишив військову частину і понад два місяці провів поза її межами

На Полтавщині до 5 років за ґратами засудили військовослужбовця, який самовільно залишив військову частину. Про це стало відомо із вироку Пирятинського районного суду від 1 листопада.

У судовій справі зазначено, що обвинувачений служив солдатом у лавах Збройних сил України із 31 травня 2024 року та має звання рядового.

Суд встановив, що чоловік не хотів виконувати обов’язки військової служби та мав прямий умисел, аби тимчасово від неї ухилитися. Тому військовий вирішив порушити військову присягу і 15 липня 2024 року близько 08.00 без дозволу командування залишив військову частину і незаконно перебував за її межами до 25 вересня.

Під час досудового розслідування такі дії чоловіка кваліфікували за ч. 5 ст. 407 Кримінального кодексу України як самовільне залишення військової частини тривалістю понад 3 доби в умовах воєнного стану.

Обвинувачений пішов на угоду із судом та свою вину визнав. Прокурор укладену угоду затвердив і прохав про узгоджену міру покарання.

Дослідивши усі матеріали, суд виніс вирок військовослужбовцеві та призначив йому покарання у вигляді 5 років позбавлення волі.

Вирок обвинувачений може оскаржити протягом 30 днів після його проголошення.

0
Автор: Яна Гудзь
Теги: суд вирок суду судова справа СЗЧ військова частина військовослужбовець
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 32 від 8 серпня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 31 від 1 серпня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 30 від 25 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 29 від 18 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 28 від 11 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх