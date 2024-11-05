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Надзвичайні новини, Полтавщина

Під Полтавою правоохоронці зупинили мотоцикл із підробними номерними знаками — поліція

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 163

 

Мотоцикл у власника поліція вилучила до встановлення обставин  

У суботу, 2 листопада, близько 13.30 у селі Мачухи поблизу Полтави патрульні зупинили мотоцикл Kawasaki на підробних номерах. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, під час перевірки документів у 30-річного мотоцикліста виявили невідповідність номерів шасі, двигуна та технічного паспорта. 

На місце патрульні викликали слідчо-оперативну групу, яка встановила, що мотоцикл не був зареєстрований, а його номери шасі не збігаються із номерами у свідоцтві про реєстрацію транспортного засобу. Також поліціянти помітили підозрілі пошкодження на номері двигуна мотоцикла.

Мотоцикл дізнавачі поліції вилучили та направили на експертизу.

Поліція порушила кримінальне провадження за ст. 290 (Знищення, підробка або заміна номерів вузлів та агрегатів транспортного засобу) Кримінального кодексу України. 

Нагадаємо, на початку жовтня у Кременчуці патрульні зупинили нетверезого водія з підробленими номерами та без прав.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Поліція Полтавщини
Теги: мотоцикл підроблені документи номерні знаки поліція
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