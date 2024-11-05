Пенсія, зарплата і заощадження: що задекларував ексначальник Кременчуцького РТЦК та СП Волков перед звільненням

Сьогодні, 16:29 Переглядів: 724 Коментарів: 1

У готівці Волков тримає пів мільйона гривень та 15 тисяч доларів

Колишній начальник Кременчуцького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) Мирослав Волков цьогоріч заробив 414 тисяч 629 гривень. Розмір пенсії склав 128 тис. 468 гривень. Про це стало відомо з декларації про доходи військовослужбовця перед звільненням.

Звітний період декларації охоплює січень-листопад 2024 року. Екскерівник ТЦК задекларував соціальні виплати від департаменту захисту населення — 7 тисяч гривень та субсидію — 31 тис. 141 грн.

У готівці Волков тримає пів мільйона гривень та 15 тисяч доларів.

Нагадаємо, з вересня 2023 року Мирослав Волков виконував обов’язки начальника районного ТЦК та СП після звільнення колишнього керівника Романа Сушка. Офіційно його призначили у січні 2024 року. Вже цьогоріч 1 листопада у Кременчуцькому районному ТЦК та СП знову змінився начальник — нині структурою керує підполковник Олександр Мазніцький.