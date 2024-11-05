Telegram у КрНУ: чи планують блокувати месенджер в університеті

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 112

У Кременчуцькому національному університеті ім. М. Остроградського на сьогодні не діє заборона на використання месенджера Telegram. В університеті такі обмеження «поки не плануються». Про це у коментарі «Кременчуцькому Телеграфу» повідомили у пресслужбі КрНУ.

Додамо, що у кількох українських закладах вищої освіти вже заборонили використовувати Telegram у роботі — це у Київському національному авіаційному університеті та Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича. З 11 листопада у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка почне діяти обмеження на використання Telegram.

Нагадаємо, виконавчий комітет Кременчука заборонив чиновникам, працівникам комунальних підприємств, установ та організацій використовувати месенджер Telegram у роботі. Водночас обмеження не стосуються управління інформаційних комунікацій (пресслужба — ред.) та, зокрема, заступника начальника відділу оперативного контролю за станом в місті. Відповідне рішення виконком ухвалив 24 жовтня, копія документа є у розпорядженні редакції.