Підвищення відповідальності за збір грибів та ягід: чи почнуть штрафувати грибників

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 169

Минулого місяця Верховна Рада України ухвалила законопроєкт щодо посилення відповідальності за правопорушення у сфері захисту рослинного світу, лісокористування та протидії незаконному обігу деревини. Документ передбачає відповідальність від штрафів і аж до ув’язнення. Грибники б’ють на сполох: невже за збирання грибів у лісах тепер штрафуватимуть? Що передбачає закон та яка насправді відповідальність — розбираємося

На початку жовтня Верховна Рада України ухвалила законопроєкт № 9665, який передбачає посилення відповідальності за правопорушення у сфері захисту рослинного світу, лісокористування та протидії незаконному обігу деревини. Тобто, простими словами, за незаконну діяльність громадян штрафи збільшили до суми від 3400 до 170 000 грн, а за деякі порушення може наставати кримінальна відповідальність із обмеженням волі на строк до 5 років.

Сам законопроєкт вносить зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України у тих статтях, де мова йде про обіг деревини, знищення або пошкодження об’єктів рослинного світу.

Тож чи дійсно за збирання грибів, ягід та горіхів у лісах тепер штрафуватимуть, як переймаються громадяни.

За гриби — штрафи?

Мова про штрафи за збір горіхів, грибів та ягід йде у ст. 70 КУпАП — Самовільне сінокосіння і пасіння худоби, заготівля очерету, самовільне збирання дикорослих плодів, горіхів, грибів, ягід.

Там зазначено, що за «самовільне збирання дикорослих плодів, горіхів, грибів, ягід і т. ін. на ділянках, де це заборонено або допускається тільки за лісовими квитками» передбачаються штрафи.

Простими словами: гриби, горіхи та ягоди для власних потреб громадянам збирати можна, не побоюючись штрафів. Окрім тих випадків, коли гриби збирають на територіях суворого заповідання — там про таку заборону нагадуватимуть спеціальні таблички.

Для промислового збирання грибів громадянам потрібно мати лісові квитки — це дозвільний документ, який видає лісгосп тієї місцевості, де гриби збиратимуть. Крім того, промислова заготівля грибів за лісовим квитком дозволяється теж тільки на спеціальних територіях.

Тож ніхто не штрафуватиме громадян за збір грибів та ягід для власних потреб. Проте зазначимо: від початку повномасштабного вторгнення і до завершення воєнного стану на Полтавщині триває заборона на відвідування лісів.