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Де у середу у Кременчуці планово вимикатимуть світло: перелік адрес

Вчора, 19:01 Переглядів: 551

 

Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У середу, 6 листопада, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 8.00 до 18.00:

  • вул. Давида Кострова, 4-47/11;
  • вул. Івана Багряного, 31/16;
  • вул. Івана Дзюби, 2/3;
  • вул. Рєпіна, 9/28-60/3;
  • вул. Панаса Саксаганського, 2/9-31;
  • вул. Паризька, 16/38, 18, 20/33;
  • вул. Чехова, 1/13-35/9;
  • пров. Чехова, 3-7/26;
  • вул. Салганна, 14Б, 14В;
  • вул. Ярмаркова, 3В, 5А. 5Д, 7К, 9А, 11;
  • вул. Виноградна, 15-56;
  • вул. В. Івасюка, 31-86/46;
  • вул. Ф. Єгорова, 2;
  • пров. І. Приходька, 3-24;
  • вул. І.Франка, 4-40;
  • пров. Крюківський, 4-12;
  • вул. Насосна, 2/25-100;
  • пров. Насосний, 3-22;
  • вул. М. Березовського, 7-45;
  • пров. М.Савченка, 3-8;
  • вул. Республіканська, 1-74, 107;
  • вул. Тупікова, 3-10;
  • пров. К. Ушинського, 1-14;
  • пров. Ф. Мазуленка, 2/7-7;
  • пров. Художній, 2-15;
  • вул. Художня, 28-57/2;
  • вул. Великокохнівська;
  • вул. А. Ковальова;
  • вул. Віри Холодної;
  • вул. Джерельна;
  • вул. Євгена Патона;
  • вул. Іллі Мєчнікова;
  • вул. Індустріальна;
  • вул. Козацька;
  • вул. Марусі Чурай;
  • вул. Миколи Молочникова;
  • вул. Миколи Татарулі;
  • вуд. Можайського;
  • вул. Нечуя Левицького;
  • вул. Олексія Древаля;
  • вул. Солов'їна;
  • вул. Спасопреображенська;
  • вул. Чернігівська; проїзди 1-й-4-й Індустріальний;
  • пров. 2-й-6-й Індустріальний;
  • пров. Великокохнівський;
  • пров. Делегатський;
  • пров. Індустріальний;
  • пров. Кузьми Скрябіна;
  • пров. Прибережний;
  • пров. Рівненський;
  • пров. Чорнобаївський;
  • проїзд Сонячний;
  • туп. Сонячний;
  • пров. 5-й Індустріальний, 5, 6А, 12;
  • пров. 6-й Індустріальний, 4А, 7, 8, 10;
  • вул. Індустріальна, 80/7-109;
  • пров. Індустріальний, 47-77;
  • вул. Миколи Татарулі, 19-172/13;
  • вул. Олексія Древаля, 142-223;
  • пр. 1-й Індустріальний, 2-4;
  • пров. 2-й Індустріальний, 3-12;
  • пр. 2-й Ідустріальний, 3, 4;
  • пров. 3-й Індустріальний, 11, 12;
  • пр. 3-й Індустріальний, 3, 4;
  • пров. 4-й Індустріальний, 6, 8;
  • пр. 4-й Індустріальний, 3, 4;
  • пров. 6-й Індустріальний, 12;
  • вул. Індустріальні, 2-91, 100-145;
  • пров. Індустріальний, 1/4-33/5, 82-99;
  • вул. Миколи Татарулі, 65, 103-204;
  • вул. Олексія Древаля, 131, 170, 172Б, 213А;
  • вул. Виноградна, 15-20;
  • вул. Івана Франка, 13-40;
  • пров. Крюківський, 4-12;
  • вул. Насосна, 2/25-58;
  • пров. Насосний, 3-22;
  • вул. Максима Березовського, 27-45;
  • вул. Республіканська, 20-36;
  • пров. Костянтина Ушинського, 1-12.

З 8.00 до 17.00:

  • вул. Володимира Великого, 30, 32, 34;
  • пров. Антіна Кущинського, 4-8;
  • пров. Бондарський, 4-26;
  • пров. Бригадирський, 3-19;
  • пров. Кар'єрний, 1/4-23;
  • пров. Козачий, 2/7-23;
  • пров. Миргородский, 2-11;
  • вул. Переяславська, 108, 116/48;
  • вул. Хорольська, 50/1-67/18;
  • туп. 10-й Хорольський, 4-11;
  • туп. 7-й Хорольський, 9А-34;
  • туп. 8-й Хорольський, 3-8;
  • туп. 9-й Хорольський, 9-14;
  • вул. Хорольська, 150/7-209/6;
  • вул. Василя Сліпака, 54-91;
  • вул. Віталія Базилевського, 20-32;
  • вул. Олександріївська, 6, 10-23;
  • вул. Івана Приходька, 104-110;
  • пр-д Тупиковий, 1-7;
  • пров. Івана Приходька, 110;
  • вул. Вільної України, 29-60;
  • вул. Ольги Кобилянської, 3-12/17;
  • вул. Романа Шухевича, 30;
  • вул. Лейтенанта Покладова, 15/29-17;
  • вул. Софіївська, 38/19;
  • пров. Вагонобудівний, 2А;
  • пров. Дмитра Вишневецького, 20А;
  • вул. Космонавтів, 1А-36/17;
  • пров. Лисенка, 1-16;
  • вул. Ліщинова, 17-23;
  • пров. Курчанівський, 1-24;
  • вул. Різдвяна, 18-45;
  • вул. Чорноморська, 1-4;
  • вул. Академіка Герасимовича, 141А-204;
  • вул. Гайдамацька, 147;
  • вул. Сержанта Мельничука, 16;
  • пров. Урожайний, 3-20;
  • туп. Урожайний, 1-12;
  • вул. Чумацький Шлях, 125-129;
  • вул. Ярослава Мудрого, 8А;
  • просп. Свободи, 52;
  • пр-д Арсенальний, 2;
  • вул. Гранітна, 5;
  • пров. Захисний, 3-15;
  • пров. Козачий, 24-34;
  • туп. Козачий, 3-10/29;
  • вул. Криворудна, 16-20А;
  • пров. Сорочинський, 2-15;
  • пров. Стрілецький, 9-18;
  • пров. Фабричний, 3-13/1;
  • вул. Хорольська, 64-11;
  • пр-д 1-й Ягідний, 4, 4А;
  • пр-д 2-й Ягідний, 2;
  • вул. Адмірала Остроградського, 1-28;
  • вул. Вільної України, 17/2-40;
  • пров. Леся Курбаса, 2-20;
  • пров. Марії Заньковецької, 1А-51;
  • вул. Олени Пчілки, 11/39-18;
  • пров. Ягідний, 2-39;
  • пров. Арсенальний, 13-62;
  • проїзд Арсенальний, 1-24/35;
  • вул. Героїв Маріуполя, 9-29;
  • вул. Червона Гірка, 23;
  • вул. Чередницька, 56;
  • пров. Чередницький, 5-8;
  • туп. 1-й Хорольський, 5-18;
  • туп. 2-й Хорольський, 9-20;
  • туп. 3-й Хорольський, 9-13/15;
  • туп. 4-й Хорольський, 3-8/17;
  • туп. 5-й Хорольський, 9-14/21;
  • туп. 6-й Хорольський, 3-8;
  • туп. 7-й Хорольський, 2, 4, 6, 10, 16, 20, 28А, 36;
  • вул. Хорольська, 98/4-177;
  • вул. Рудникова, 1-70/16;
  • вул. Енергетиків, 11-75;
  • туп. 4-й Хорольський, 3-8/17;
  • туп. 5-й Хорольський, 9-14/21;
  • туп. 6-й Хорольський, 3-6;
  • туп. 7-й Хорольський, 2-36;
  • вул. Хорольська, 98/4, 120-177;
  • б-р Автокразівський, 63;
  • вул. Кавказька, 1Б;
  • вул. Петра Прокоповича, 1-31;
  • вул. Соломії Крушельницької, 44-79.

З 8.00 до 20.00:

  • с. Потоки;
  • с. Мала Кохнівка.
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Автор: Яна Гудзь
Теги: Кременчук адреси відключення електроенергії відключення світла планові відключення графік відключень Полтаваобленерго
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