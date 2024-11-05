Де у середу у Кременчуці планово вимикатимуть світло: перелік адрес

Вчора, 19:01 Переглядів: 551

Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У середу, 6 листопада, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго». З 8.00 до 18.00: вул. Давида Кострова, 4-47/11;

вул. Івана Багряного, 31/16;

вул. Івана Дзюби, 2/3;

вул. Рєпіна, 9/28-60/3;

вул. Панаса Саксаганського, 2/9-31;

вул. Паризька, 16/38, 18, 20/33;

вул. Чехова, 1/13-35/9;

пров. Чехова, 3-7/26;

вул. Салганна, 14Б, 14В;

вул. Ярмаркова, 3В, 5А. 5Д, 7К, 9А, 11;

вул. Виноградна, 15-56;

вул. В. Івасюка, 31-86/46;

вул. Ф. Єгорова, 2;

пров. І. Приходька, 3-24;

вул. І.Франка, 4-40;

пров. Крюківський, 4-12;

вул. Насосна, 2/25-100;

пров. Насосний, 3-22;

вул. М. Березовського, 7-45;

пров. М.Савченка, 3-8;

вул. Республіканська, 1-74, 107;

вул. Тупікова, 3-10;

пров. К. Ушинського, 1-14;

пров. Ф. Мазуленка, 2/7-7;

пров. Художній, 2-15;

вул. Художня, 28-57/2;

вул. Великокохнівська;

вул. А. Ковальова;

вул. Віри Холодної;

вул. Джерельна;

вул. Євгена Патона;

вул. Іллі Мєчнікова;

вул. Індустріальна;

вул. Козацька;

вул. Марусі Чурай;

вул. Миколи Молочникова;

вул. Миколи Татарулі;

вуд. Можайського;

вул. Нечуя Левицького;

вул. Олексія Древаля;

вул. Солов'їна;

вул. Спасопреображенська;

вул. Чернігівська; проїзди 1-й-4-й Індустріальний;

пров. 2-й-6-й Індустріальний;

пров. Великокохнівський;

пров. Делегатський;

пров. Індустріальний;

пров. Кузьми Скрябіна;

пров. Прибережний;

пров. Рівненський;

пров. Чорнобаївський;

проїзд Сонячний;

туп. Сонячний;

пров. 5-й Індустріальний, 5, 6А, 12;

пров. 6-й Індустріальний, 4А, 7, 8, 10;

вул. Індустріальна, 80/7-109;

пров. Індустріальний, 47-77;

вул. Миколи Татарулі, 19-172/13;

вул. Олексія Древаля, 142-223;

пр. 1-й Індустріальний, 2-4;

пров. 2-й Індустріальний, 3-12;

пр. 2-й Ідустріальний, 3, 4;

пров. 3-й Індустріальний, 11, 12;

пр. 3-й Індустріальний, 3, 4;

пров. 4-й Індустріальний, 6, 8;

пр. 4-й Індустріальний, 3, 4;

пров. 6-й Індустріальний, 12;

вул. Індустріальні, 2-91, 100-145;

пров. Індустріальний, 1/4-33/5, 82-99;

вул. Миколи Татарулі, 65, 103-204;

вул. Олексія Древаля, 131, 170, 172Б, 213А;

вул. Виноградна, 15-20;

вул. Івана Франка, 13-40;

пров. Крюківський, 4-12;

вул. Насосна, 2/25-58;

пров. Насосний, 3-22;

вул. Максима Березовського, 27-45;

вул. Республіканська, 20-36;

пров. Костянтина Ушинського, 1-12. З 8.00 до 17.00: вул. Володимира Великого, 30, 32, 34;

пров. Антіна Кущинського, 4-8;

пров. Бондарський, 4-26;

пров. Бригадирський, 3-19;

пров. Кар'єрний, 1/4-23;

пров. Козачий, 2/7-23;

пров. Миргородский, 2-11;

вул. Переяславська, 108, 116/48;

вул. Хорольська, 50/1-67/18;

туп. 10-й Хорольський, 4-11;

туп. 7-й Хорольський, 9А-34;

туп. 8-й Хорольський, 3-8;

туп. 9-й Хорольський, 9-14;

вул. Хорольська, 150/7-209/6;

вул. Василя Сліпака, 54-91;

вул. Віталія Базилевського, 20-32;

вул. Олександріївська, 6, 10-23;

вул. Івана Приходька, 104-110;

пр-д Тупиковий, 1-7;

пров. Івана Приходька, 110;

вул. Вільної України, 29-60;

вул. Ольги Кобилянської, 3-12/17;

вул. Романа Шухевича, 30;

вул. Лейтенанта Покладова, 15/29-17;

вул. Софіївська, 38/19;

пров. Вагонобудівний, 2А;

пров. Дмитра Вишневецького, 20А;

вул. Космонавтів, 1А-36/17;

пров. Лисенка, 1-16;

вул. Ліщинова, 17-23;

пров. Курчанівський, 1-24;

вул. Різдвяна, 18-45;

вул. Чорноморська, 1-4;

вул. Академіка Герасимовича, 141А-204;

вул. Гайдамацька, 147;

вул. Сержанта Мельничука, 16;

пров. Урожайний, 3-20;

туп. Урожайний, 1-12;

вул. Чумацький Шлях, 125-129;

вул. Ярослава Мудрого, 8А;

просп. Свободи, 52;

пр-д Арсенальний, 2;

вул. Гранітна, 5;

пров. Захисний, 3-15;

пров. Козачий, 24-34;

туп. Козачий, 3-10/29;

вул. Криворудна, 16-20А;

пров. Сорочинський, 2-15;

пров. Стрілецький, 9-18;

пров. Фабричний, 3-13/1;

вул. Хорольська, 64-11;

пр-д 1-й Ягідний, 4, 4А;

пр-д 2-й Ягідний, 2;

вул. Адмірала Остроградського, 1-28;

вул. Вільної України, 17/2-40;

пров. Леся Курбаса, 2-20;

пров. Марії Заньковецької, 1А-51;

вул. Олени Пчілки, 11/39-18;

пров. Ягідний, 2-39;

пров. Арсенальний, 13-62;

проїзд Арсенальний, 1-24/35;

вул. Героїв Маріуполя, 9-29;

вул. Червона Гірка, 23;

вул. Чередницька, 56;

пров. Чередницький, 5-8;

туп. 1-й Хорольський, 5-18;

туп. 2-й Хорольський, 9-20;

туп. 3-й Хорольський, 9-13/15;

туп. 4-й Хорольський, 3-8/17;

туп. 5-й Хорольський, 9-14/21;

туп. 6-й Хорольський, 3-8;

туп. 7-й Хорольський, 2, 4, 6, 10, 16, 20, 28А, 36;

вул. Хорольська, 98/4-177;

вул. Рудникова, 1-70/16;

вул. Енергетиків, 11-75;

туп. 4-й Хорольський, 3-8/17;

туп. 5-й Хорольський, 9-14/21;

туп. 6-й Хорольський, 3-6;

туп. 7-й Хорольський, 2-36;

вул. Хорольська, 98/4, 120-177;

б-р Автокразівський, 63;

вул. Кавказька, 1Б;

вул. Петра Прокоповича, 1-31;

вул. Соломії Крушельницької, 44-79. З 8.00 до 20.00: с. Потоки;

с. Мала Кохнівка.

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