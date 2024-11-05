Де у середу у Кременчуці планово вимикатимуть світло: перелік адрес
Вчора, 19:01
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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи
У середу, 6 листопада, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
З 8.00 до 18.00:
- вул. Давида Кострова, 4-47/11;
- вул. Івана Багряного, 31/16;
- вул. Івана Дзюби, 2/3;
- вул. Рєпіна, 9/28-60/3;
- вул. Панаса Саксаганського, 2/9-31;
- вул. Паризька, 16/38, 18, 20/33;
- вул. Чехова, 1/13-35/9;
- пров. Чехова, 3-7/26;
- вул. Салганна, 14Б, 14В;
- вул. Ярмаркова, 3В, 5А. 5Д, 7К, 9А, 11;
- вул. Виноградна, 15-56;
- вул. В. Івасюка, 31-86/46;
- вул. Ф. Єгорова, 2;
- пров. І. Приходька, 3-24;
- вул. І.Франка, 4-40;
- пров. Крюківський, 4-12;
- вул. Насосна, 2/25-100;
- пров. Насосний, 3-22;
- вул. М. Березовського, 7-45;
- пров. М.Савченка, 3-8;
- вул. Республіканська, 1-74, 107;
- вул. Тупікова, 3-10;
- пров. К. Ушинського, 1-14;
- пров. Ф. Мазуленка, 2/7-7;
- пров. Художній, 2-15;
- вул. Художня, 28-57/2;
- вул. Великокохнівська;
- вул. А. Ковальова;
- вул. Віри Холодної;
- вул. Джерельна;
- вул. Євгена Патона;
- вул. Іллі Мєчнікова;
- вул. Індустріальна;
- вул. Козацька;
- вул. Марусі Чурай;
- вул. Миколи Молочникова;
- вул. Миколи Татарулі;
- вуд. Можайського;
- вул. Нечуя Левицького;
- вул. Олексія Древаля;
- вул. Солов'їна;
- вул. Спасопреображенська;
- вул. Чернігівська; проїзди 1-й-4-й Індустріальний;
- пров. 2-й-6-й Індустріальний;
- пров. Великокохнівський;
- пров. Делегатський;
- пров. Індустріальний;
- пров. Кузьми Скрябіна;
- пров. Прибережний;
- пров. Рівненський;
- пров. Чорнобаївський;
- проїзд Сонячний;
- туп. Сонячний;
- пров. 5-й Індустріальний, 5, 6А, 12;
- пров. 6-й Індустріальний, 4А, 7, 8, 10;
- вул. Індустріальна, 80/7-109;
- пров. Індустріальний, 47-77;
- вул. Миколи Татарулі, 19-172/13;
- вул. Олексія Древаля, 142-223;
- пр. 1-й Індустріальний, 2-4;
- пров. 2-й Індустріальний, 3-12;
- пр. 2-й Ідустріальний, 3, 4;
- пров. 3-й Індустріальний, 11, 12;
- пр. 3-й Індустріальний, 3, 4;
- пров. 4-й Індустріальний, 6, 8;
- пр. 4-й Індустріальний, 3, 4;
- пров. 6-й Індустріальний, 12;
- вул. Індустріальні, 2-91, 100-145;
- пров. Індустріальний, 1/4-33/5, 82-99;
- вул. Миколи Татарулі, 65, 103-204;
- вул. Олексія Древаля, 131, 170, 172Б, 213А;
- вул. Виноградна, 15-20;
- вул. Івана Франка, 13-40;
- пров. Крюківський, 4-12;
- вул. Насосна, 2/25-58;
- пров. Насосний, 3-22;
- вул. Максима Березовського, 27-45;
- вул. Республіканська, 20-36;
- пров. Костянтина Ушинського, 1-12.
З 8.00 до 17.00:
- вул. Володимира Великого, 30, 32, 34;
- пров. Антіна Кущинського, 4-8;
- пров. Бондарський, 4-26;
- пров. Бригадирський, 3-19;
- пров. Кар'єрний, 1/4-23;
- пров. Козачий, 2/7-23;
- пров. Миргородский, 2-11;
- вул. Переяславська, 108, 116/48;
- вул. Хорольська, 50/1-67/18;
- туп. 10-й Хорольський, 4-11;
- туп. 7-й Хорольський, 9А-34;
- туп. 8-й Хорольський, 3-8;
- туп. 9-й Хорольський, 9-14;
- вул. Хорольська, 150/7-209/6;
- вул. Василя Сліпака, 54-91;
- вул. Віталія Базилевського, 20-32;
- вул. Олександріївська, 6, 10-23;
- вул. Івана Приходька, 104-110;
- пр-д Тупиковий, 1-7;
- пров. Івана Приходька, 110;
- вул. Вільної України, 29-60;
- вул. Ольги Кобилянської, 3-12/17;
- вул. Романа Шухевича, 30;
- вул. Лейтенанта Покладова, 15/29-17;
- вул. Софіївська, 38/19;
- пров. Вагонобудівний, 2А;
- пров. Дмитра Вишневецького, 20А;
- вул. Космонавтів, 1А-36/17;
- пров. Лисенка, 1-16;
- вул. Ліщинова, 17-23;
- пров. Курчанівський, 1-24;
- вул. Різдвяна, 18-45;
- вул. Чорноморська, 1-4;
- вул. Академіка Герасимовича, 141А-204;
- вул. Гайдамацька, 147;
- вул. Сержанта Мельничука, 16;
- пров. Урожайний, 3-20;
- туп. Урожайний, 1-12;
- вул. Чумацький Шлях, 125-129;
- вул. Ярослава Мудрого, 8А;
- просп. Свободи, 52;
- пр-д Арсенальний, 2;
- вул. Гранітна, 5;
- пров. Захисний, 3-15;
- пров. Козачий, 24-34;
- туп. Козачий, 3-10/29;
- вул. Криворудна, 16-20А;
- пров. Сорочинський, 2-15;
- пров. Стрілецький, 9-18;
- пров. Фабричний, 3-13/1;
- вул. Хорольська, 64-11;
- пр-д 1-й Ягідний, 4, 4А;
- пр-д 2-й Ягідний, 2;
- вул. Адмірала Остроградського, 1-28;
- вул. Вільної України, 17/2-40;
- пров. Леся Курбаса, 2-20;
- пров. Марії Заньковецької, 1А-51;
- вул. Олени Пчілки, 11/39-18;
- пров. Ягідний, 2-39;
- пров. Арсенальний, 13-62;
- проїзд Арсенальний, 1-24/35;
- вул. Героїв Маріуполя, 9-29;
- вул. Червона Гірка, 23;
- вул. Чередницька, 56;
- пров. Чередницький, 5-8;
- туп. 1-й Хорольський, 5-18;
- туп. 2-й Хорольський, 9-20;
- туп. 3-й Хорольський, 9-13/15;
- туп. 4-й Хорольський, 3-8/17;
- туп. 5-й Хорольський, 9-14/21;
- туп. 6-й Хорольський, 3-8;
- туп. 7-й Хорольський, 2, 4, 6, 10, 16, 20, 28А, 36;
- вул. Хорольська, 98/4-177;
- вул. Рудникова, 1-70/16;
- вул. Енергетиків, 11-75;
- туп. 4-й Хорольський, 3-8/17;
- туп. 5-й Хорольський, 9-14/21;
- туп. 6-й Хорольський, 3-6;
- туп. 7-й Хорольський, 2-36;
- вул. Хорольська, 98/4, 120-177;
- б-р Автокразівський, 63;
- вул. Кавказька, 1Б;
- вул. Петра Прокоповича, 1-31;
- вул. Соломії Крушельницької, 44-79.
З 8.00 до 20.00:
- с. Потоки;
- с. Мала Кохнівка.
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