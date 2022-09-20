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Надзвичайні новини

Голова Ленінського райсуду Полтави отримав хабар та продовжив працювати

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 293

 

Уже 5 років, очікуючи на вирок, суддя продовжує отримувати зарплату

12 серпня правоохоронці повідомили судді Юрію Новаку про підозру у шахрайстві, підбурюванні до надання неправомірної вигоди та недекларуванні (ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 та ч. 1 ст. 366-2 КК України). Про це повідомило видання «Полтавщина».

Стало відомо, що суддя Новак вимагав $15 000 та отримав $10 000 нібито для судді Ірини Блажко. За ці кошти вона мала ухвалити рішення щодо страхових виплат власнику згорілого готелю «Голд».

22 серпня, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду обрав запобіжний захід Юрію Новаку застава - 910 тис. грн, що лише з офіційною зарплатою у понад 90 тис. грн на місяць, він вже ймовірно заставу вніс.

До цього часу суддя Юрій Новак продовжив працювати та встиг оголосити вже понад 100 ухвал, рішень та постанов. Вища рада правосуддя мала б відсторонити від роботи підозрюваного у корупції суддю, але наразі цей колегіальний орган досі несформований.

Нагадаємо, колега Новака, суддя Ленінського райсуду Полтави Сергій Кононенко, отримав 7 років ув’язнення за хабар у 5 000 грн, у 2017 році. Свого часу ВРП встигла відсторонити Кононенка від посади. Та вже 5 років, очікуючи на вирок суддя не здійснює судочинство, проте продовжує отримувати заробітну плату.

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Автор: Денис Кремінь
Теги: суддя
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