Митникам, які зменшували необхідні платежі під час імпорту російського метанолу зацікавилось ДБР

У такий спосіб імпортер уникав сплати акцизу
Працівники Бюро задокументували схему «пільгового» розмитнення у 2018-19 р. метанолу російського виробництва. Про це повідомила пресслужба ДБР.
У протиправному механізмі була задіяна російська компанія, засновниками якої були двоє українських громадян. Комерційна структура завезла на митну територію України 3 423 тонни метанолу. А посадовці Харківської митниці ДФС України розмитнили його під виглядом розчинників для фарб.
У такий спосіб імпортер уникав сплати акцизу, внаслідок чого збитки держави перевищили 42 млн гривень.
Вісьмом митникам, які брали участь у схемі, повідомлено про підозру у службовій недбалості, яка спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України). Ще двом митникам про підозру буде повідомлено найближчими днями.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.
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№ 37 від 15 вересня 2022Читати номер