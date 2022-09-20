Митникам, які зменшували необхідні платежі під час імпорту російського метанолу зацікавилось ДБР

Сьогодні, 14:32 Переглядів: 197

У такий спосіб імпортер уникав сплати акцизу

Працівники Бюро задокументували схему «пільгового» розмитнення у 2018-19 р. метанолу російського виробництва. Про це повідомила пресслужба ДБР.

У протиправному механізмі була задіяна російська компанія, засновниками якої були двоє українських громадян. Комерційна структура завезла на митну територію України 3 423 тонни метанолу. А посадовці Харківської митниці ДФС України розмитнили його під виглядом розчинників для фарб.

У такий спосіб імпортер уникав сплати акцизу, внаслідок чого збитки держави перевищили 42 млн гривень.

Вісьмом митникам, які брали участь у схемі, повідомлено про підозру у службовій недбалості, яка спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України). Ще двом митникам про підозру буде повідомлено найближчими днями.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.