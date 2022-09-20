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Топ новина, Кременчук, Здоров'я

У Кременчуці підстав вводити масковий режим на сьогодні немає (додано)

Сьогодні, 13:46 Переглядів: 578

 Втім, лікарі фіксують зростання кількості COVID та ГРВІ

У Кременчуці поки що немає підстав для введення маскового режиму через COVID-19.

Як повідомили «Кременчуцькому Телеграфу»  заввідділу Кременчуцького районного відокремленого підрозділу «Полтавського обласного центру контролю та профілактики хвороб» Андрій Поляков, у місті нині фіксують сезонне підвищення захворюваності на  COVID та ГРВІ, однак не настільки масове, аби вводити масковий режим.

— Звичайно, питання введення маскового режиму вирішуватиме комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на підставі даних лікарів, — каже Андрій Поляков, — на даний час таких підстав ми не бачимо.

Додано:

Очільник департаменту охорони здоров'я Максим Середа зауважив, що карантинні обмеження, у тому числі і масковий режим, регламентовані наказом МОЗ на період дії карантину, який Кабінет міністрів України продовжив до 31 грудня цього року. Тому масковий режим у громадських місцях не відмінявся по всій території України.

- Буде зроблене нагадування для населення про посилення протиепідемічних заходів у зв'язку зі зростанням кількості нових випадків коронавірусної хвороби, - підсумував Максим Середа.

Нагадаємо, відсьогодні у Горішньоплавнівській громаді відновили масковий режим через збільшення гострих респіраторних хвороб.

Мінохорони здоров’я поки що не планує вводити профілактичні обмеження (контроль за наявністю COVID-сертифікатів та обов'язкове носіння захисних масок у громадських місцях) по всій країні попри те, що в Україні зафіксували сезонне зростання кількості хворих на COVID-19. 

Водночас головний державний санітарний лікар Ігор Кузін закликав місцеву владу, за необхідності, застосовувати профілактичні обмеження. На сьогодні рекомендації щодо носіння масок через різке зростання захворюваності уже озвучили у Києві та Івано-Франківську.

COVID-19 б'є рекорди: 19 вересня у Кременчуці зареєстрували 43 нові випадки

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Автор: Олеся Данилова, Катерина Турубара
Теги: COVID-19 коронавірус масковий режим
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