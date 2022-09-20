У Кременчуці поки що немає підстав для введення маскового режиму через COVID-19.
Як повідомили «Кременчуцькому Телеграфу» заввідділу Кременчуцького районного відокремленого підрозділу «Полтавського обласного центру контролю та профілактики хвороб» Андрій Поляков, у місті нині фіксують сезонне підвищення захворюваності на COVID та ГРВІ, однак не настільки масове, аби вводити масковий режим.
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Очільник департаменту охорони здоров'я Максим Середа зауважив, що карантинні обмеження, у тому числі і масковий режим, регламентовані наказом МОЗ на період дії карантину, який Кабінет міністрів України продовжив до 31 грудня цього року. Тому масковий режим у громадських місцях не відмінявся по всій території України.
Нагадаємо, відсьогодні у Горішньоплавнівській громаді відновили масковий режим через збільшення гострих респіраторних хвороб.
Мінохорони здоров’я поки що не планує вводити профілактичні обмеження (контроль за наявністю COVID-сертифікатів та обов'язкове носіння захисних масок у громадських місцях) по всій країні попри те, що в Україні зафіксували сезонне зростання кількості хворих на COVID-19.
Водночас головний державний санітарний лікар Ігор Кузін закликав місцеву владу, за необхідності, застосовувати профілактичні обмеження. На сьогодні рекомендації щодо носіння масок через різке зростання захворюваності уже озвучили у Києві та Івано-Франківську.
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№ 37 від 15 вересня 2022Читати номер