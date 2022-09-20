Баскетболісти з Кременчука «Петрович» завоювали бронзові нагороди у Горішніх Плавнях

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 244

Благодійний турнір з баскетболу 3х3 на підтримку ЗСУ відбувся у Горішніх Плавнях. Участь у змаганнях взяли 8 команд з Кременчука та Горішніх Плавнів: «Борис Джонсонюк», «Петрович», «Triple threat» та інші.

Кременчуцька команда «Петрович» змогла у запеклому протистоянні завоювати бронзові нагороди. Хлопці назвали команду на честь свого тренера Ігоря Петровича Піч. Бронзовий призер з команди «Петрович» Віктор Рогозний розповів телеканалу «ГОК» про змагання:

- Ми займаємося у ДЮСШ №2. Все життя там тренуємося. І там, і на вуличних майданчиках, у тренажерних залах.

- У вас така форма Дніпра, де взяли?

- Це ми їздили на турнір USL й потрапили до півфіналу чотирьох. Там нам її видали.

- У півфіналі трохи не вистачило..

- У кожній грі трошки не вистачає. Трохи не вистачає якоїсь спортивної злості, десь командної зіграності, бо немає достатньої кількості турнірів.

У фіналі команда «Triple threat» перемогла команду «Борис Джонсонюк».