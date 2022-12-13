З 15 грудня алкоголь на Полтавщині можна буде придбати до 21.00

З 15 грудня алкогольні напої у закладах торгівлі й громадського харчування Кременчука та Полтавської області можна буде придбати з 10.00 до 21.00. Відповідне рішення прийняла Рада оборони області.
Про це повідомив Дмитро Лунін, начальник Полтавської обласної військової адміністрації.
За його словами, обласна влада отримала звернення від мереж супермаркерів, кафе й ресторанів щодо збільшення часового проміжку продажу алкоголю.
Раніше ми писали, що з 19 листопада алкогольні напої на Полтавщині у закладах торгівлі й громадського харчування дозволили продавати з 12.00 до 20.00.
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№ 49 від 8 грудня 2022Читати номер