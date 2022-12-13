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Кременчук, Здоров'я

Як доглядати за дитиною, якщо відключили воду

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 237

   

Гігієна немовлят і дітей шкільного віку

Ворог не зупиняє своїх атак на енергетичну інфраструктуру України. Ніхто не знає, куди саме влучить наступна ворожа ракета чи безпілотник, яка саме місцевість залишиться без електроенергії та як надовго. Через це батькам малих дітей варто постійно мати запаси води, дитячих вологих серветок, вати чи ватних дисків, а також знати, де розташований найближчий колодязь або бювет.

 

Гігієна немовлят

Дітям до 2 тижнів не потрібне купання. Достатньо протирати обличчя, шию, руки й пахову ділянку вологою ваткою або ватними дисками.

Далі немовля вже можна купати в теплій воді (приблизно 37°C) без мила. Але НЕ ОБОВ’ЯЗКОВО робити це щоденно, адже сальні залози немовлят малоактивні й дитина ще не пересувається самостійно.

Можна так само протерти немовля вологою ваткою. Замість води можна використовувати вологі серветки. Серветки мають бути ДИТЯЧІ, бо вони не містять речовин, шкідливих для шкіри немовлят.

Заміна підгузків

Щоб у дитини не було попрілостей, запам’ятайте чотири стандартні ситуації, у яких слід змінювати підгузки:

  • щойно виявили факт дефекації;
  • волога шкіра під підгузком;
  • з моменту зміни підгузка минуло понад 3–4 години;
  • найближчим часом у вас не буде змоги (сил, бажання) змінювати підгузок.

Обов’язково протирайте дитину ватою, змоченою теплою водою, або дитячими серветками, а потім витріть шкіру насухо.

Вода для дитячих сумішей

Якщо ваша дитина на штучному або змішаному вигодовуванні, то використовуйте тільки чисту питну воду для розведення суміші.

Найкраще брати фабричну бутильовану воду. Не обов’язково ту, яку продають як «дитячу», адже вона не сильно відрізняється від звичайної питної води. Якщо такої можливості немає, можна кип’ятити водопровідну воду або воду з колодязя чи бювету.

Готову суміш потрібно використати протягом 2 годин після приготування або поставити в холодильник та використати протягом 24 годин.

Очищення посуду та іграшок

Дитина має користуватися індивідуальним або одноразовим посудом.

Якщо вашій дитині менше 2 місяців, вона народилася передчасно або має ослаблену імунну систему через хворобу (наприклад, ВІЛ) або лікування (наприклад, хімієтерапію), важливо дезінфікувати посуд та іграшки щодня (або частіше).

Пластикові або гумові іграшки, а також посуд для годування немовлят можна дезінфікувати шляхом кип’ятіння протягом 5 хв, парою (над каструлею киплячої води) або в посудомийній машині.

Для старших, здорових немовлят не обов’язково дезінфікувати ці предмети, якщо є можливість мити їх після кожного використання. Якщо можливості мити іграшки немає, можна протерти їх серветками чи антисептиком із 70% вмістом спирту. 

Гігієна дітей шкільного віку

Важливо змалечку привчити дітей регулярно мити руки, чистити зуби двічі на день та щоденно митися. В умовах обмеженого доступу до води важливо, щоб діти мили теплою водою з милом або протирали вологими серветками:

  • руки;
  • інтимні місця;
  • ступні;
  • зону під пахвами.

Після цього потрібно ретельно витертися індивідуальним рушником та вдягти чисту білизну.

Раніше ми писали, як кременчужанам з хронічними хворобами підготуватися до довготривалої відсутності світла.

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Автор: Володимир Дмитренко
Теги: гігієна догляд поради МОЗ
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