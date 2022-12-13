На Полтавщині під кригу провалився ще один рибалка – 27-річний хлопець

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З початку року в Полтавській області в зимовий період провалилися під кригу та загинули 7 людей

12 грудня до поліції надійшло повідомлення, що в ставку села Низова Яковенщина на Миргородщині під час ранкової риболовлі провалився під лід 27-річний місцевий мешканець. За даними відділу комунікації поліції Полтавської області, хлопця врятувати не вдалося. Близько 13.00 його тіло з води дістали водолази.

З початку року в Полтавській області в зимовий період провалилися під кригу та загинули 7 людей. Троє із загиблих – діти. Поліція, яка розслідує обставини трагічних випадків, закликає громадян бути максимально обережними, слідкувати за дозвіллям дітей та суворо дотримуватися заходів безпеки під час перебування біля водойм.

На початку цього року у плавнях Кам’янського водосховища річки Дніпро загинули двоє 9-річних хлопчиків, які без дорослих гуляли на березі водойми. А на початку грудня у річках Кременчуцького району та Решетилівської громади Полтавського району під лід провалилися четверо рибалок. Троє з них загинули, одного чоловіка чудом вдалося врятувати.

У зв'язку із коливанням температури повітря, на водоймах Полтавщини сформувалася тонка крига. Щоб запобігти нещасним випадкам на льоду, поліція рекомендує:

Не виходити на лід, товщина і міцність якого вам невідомі.

Переходити водойми в спеціально позначених і обладнаних для цього місцях.

Не спускатися на лижах чи санчатах з крутого берега на неперевірений на міцність і товщину лід.

Не збиратися на кризі великими групами в одному місці та не вживати спиртних напоїв біля водойм.

Виходити на лід тільки за тривалої стійкої морозної погоди.

Із собою мати лижі, мотузку, палицю та інші знаряддя, що можуть допомогти у критичній ситуації.

Якщо лід почав тріщати або з’явилися характерні розколини, негайно повернутися на берег. АЛЕ повільно, не відриваючи ніг від льоду.

Якщо на ваших очах на льоду провалилася людина, негайно повідомте їй, що йдете на допомогу, і терміново зателефонуйте до служби порятунку.

Під час рятівних заходів слід підкласти під себе лижі, дошку і повзти на них, широко розкидаючи при цьому руки. До самого краю ополонки не підповзати! Кидати пов'язані ремені, шарфи, мотузки за 3-4 метри. Враховуйте, що постраждалий швидко мерзне, а мокрий одяг тягне його донизу. Подавши постраждалому підручний засіб, витягайте його на лід і повзіть з небезпечної зони. Потім укрийте його від вітру, допоможіть дістатися теплого місця та зігрітися: потрібен сухий одяг й теплий напій. Обов’язково зателефонуйте до «швидкої» – потрібно переконатися у відсутності загроз для життя та здоров’я людини.

Не виходити на лід у місці з’єднання річок чи швидкої течії.

Пильнувати дозвілля дітей, наголошувати їм про існуючі загрози та правила безпечної поведінки під час перебування на вулиці.

Якщо раптом із вами сталася біда або ви стали свідком надзвичайної події, не зволікайте, звертайтеся за допомогою до служби порятунку за номером 101 або до поліції за номером 102.