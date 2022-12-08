На Полтавщині знайшли рибалку, який потрапив під кригу 6 грудня

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7 грудня поблизу села Михнівка Решетилівської громади на річці Говтва водолази комунальної установи «Рятувально-водолазна служба» Полтавської обласної ради знайшли тіло 52-річного чоловіка, який 6 грудня під час риболовлі потрапив під кригу.

Нагадаємо, тоді одного з рибалок вдалося врятувати, а іншого шукали.

За інформацією Полтавського районного управління поліції, для встановлення причини смерті тіло чоловіка направили на судово-медичну експертизу.

За даним фактом слідчий підрозділ поліції, під процесуальним керівництвом Решетилівської окружної прокуратури, відкрив кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.