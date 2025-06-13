До України з Росії повернули ще 1200 тіл загиблих

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Усі тіла загиблих будуть ідентифіковані та передані рідним

До України з Росії повернули ще 1200 тіл загиблих. Про це повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

У Координаційному штабі зазначають, що за словами російської сторони, тіла загиблих належать громадянам України, зокрема військовослужбовцям.

За домовленостями, репатріація загиблих відбувлаася у Стамбулі.

Після повернення загиблих в Україну правоохоронці проведуть усі необхідні експертизи та ідентифікують репатрійовані тіла. Далі їх передадуть рідним, аби ті могли з честю поховати загиблих.

Нагадаємо, у середу до України повернули ще 1212 тіл загиблих військовослужбовців. Також у квітні вдалося повернули тіла 909 загиблих захисників, а у лютому — ще 757 тіл полеглих воїнів.