Сьогодні патрульна поліція Кременчука святкує 9-річчя

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За цей час поліціянти опрацювали понад 500 000 викликів

Сьогодні, 27 лютого, батальйон патрульної поліції Кременчука святкує дев'ятий день народження. У цей день 2016 року на площі перед пам'ятником Тарасу Шевченку патрульні присягнули вірно служити українському народу.

За цей час вони: