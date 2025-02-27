Сьогодні патрульна поліція Кременчука святкує 9-річчя

Сьогодні, 27 лютого, батальйон патрульної поліції Кременчука святкує дев'ятий день народження. У цей день 2016 року на площі перед пам'ятником Тарасу Шевченку патрульні присягнули вірно служити українському народу.
За цей час вони:
Нагадаємо, нещодавно у Кременчуці змінився керівник патрульної поліції. Батальйон очолила Вікторія Давидюк, яка замінила на посаді Альону Стрижак.
Також торік «Кременчуцький ТелеграфЪ» проводив опитування серед містян про те, чи довіряють вони правоохоронцям:
Про те, як у Кременчуці набирали перших патрульних почитати можна тут.
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З 21 вересня 2015 року у Кременчуці розпочався прийом анкет від кандидатів на роботу до патрульної поліції, яка замінить ДАІ і ППС. Планується, що в місті будуть працювати 250 поліцейських.
Прийом анкет проводиться до 12 жовтня в міському Палаці культури за адресою: Кременчук, бульв. Пушкіна, 2 (з 9.00 до 18.00)
Телефон гарячої лінії: 0 800 507 102
Вимоги до кандидатів і умови конкурсу.
Навчання розпочнеться у грудні і буде проходити протягом 3-х місяців. Заробітна плата - від 6-8 тис грн.