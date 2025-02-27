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Сьогодні патрульна поліція Кременчука святкує 9-річчя

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 328

За цей час поліціянти опрацювали понад 500 000 викликів

Сьогодні, 27 лютого, батальйон патрульної поліції Кременчука святкує дев'ятий день народження. У цей день 2016 року на площі перед пам'ятником Тарасу Шевченку патрульні присягнули вірно служити українському народу.

За цей час вони:

  • опрацювали понад 500 000 викликів, склали понад 300 000 адміністративних матеріалів;
  • виявили 7 894 нетверезих водіїв;
  • врятували 69 людських життів;
  • розкрили понад 2 000 злочинів;
  • задокументували близько 2 000 випадків зберігання наркотичних речовин та встановили понад 600 осіб, які перебували в розшуку;
  • виявили понад 500 одиниць зброї та боєприпасів.

Нагадаємо, нещодавно у Кременчуці змінився керівник патрульної поліції. Батальйон очолила Вікторія Давидюк, яка замінила на посаді Альону Стрижак.

Також торік «Кременчуцький ТелеграфЪ» проводив опитування серед містян про те, чи довіряють вони правоохоронцям:

Про те, як у Кременчуці набирали перших патрульних почитати можна тут.


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Автор: Руслана Горгола
Теги: патрульна поліція
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НОВА ПОЛІЦІЯ У КРЕМЕНЧУЦІ:

З 21 вересня 2015 року у Кременчуці розпочався прийом анкет від кандидатів на роботу до патрульної поліції, яка замінить ДАІ і ППС. Планується, що в місті будуть працювати 250 поліцейських.

Прийом анкет проводиться до 12 жовтня в міському Палаці культури за адресою: Кременчук, бульв. Пушкіна, 2 (з 9.00 до 18.00)

Телефон гарячої лінії: 0 800 507 102

Вимоги до кандидатів і умови конкурсу.

Навчання розпочнеться у грудні і буде проходити протягом 3-х місяців. Заробітна плата - від 6-8 тис грн.

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