У Кременчуці в останню путь повели полеглого військовослужбовця Євгенія Панасенка, який загинув поблизу Покровська

Сьогодні, 13:02 Переглядів: 500

Сьогодні, 27 лютого, у стінах Свято-Миколаївського собору у Кременчуці попрощалися із полеглим у бою за Україну захисником Євгенієм Панасенком. Народився чоловік 3 квітня 1978 року у селищі Власівка на Кіровоградщині. Далі жив у Кременчуці, навчався у загальноосвітній школі № 8.

Як повідомив військовослужбовець із позивним «Лиман», Євгеній Панасенко мав звання солдата, служив стрільцем у механізованому відділенні.

— Загинув 10 лютого 2025 року під час виконання бойового завдання по захисту України поблизу села Баранівка Покровського району на Донеччині. Світла пам’ять воїну-захиснику! — додає «Лиман».

У полеглого героя лишилися дружина, діти та онуки. Після панахиди у Свято-Миколаївському соборі поховали Євгенія Панасенка на Свіштовському кладовищі у меморіальному секторі почесних поховань загиблих Захисників та Захисниць України.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким полеглого захисника.