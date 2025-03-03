Розслідування правопорушень за участі та стосовно дітей: у Кременчуцькій окружній прокуратурі дослідили міжнародні практики

Отримані під час семінару знання правоохоронці зможуть застосовувати під час реалізації Пілотного проєкту щодо імплементації міжнародних стандартів правосуддя, дружнього до дитини
27 лютого у Кременчуцькій окружній прокуратурі відбувся семінар для ювенальних прокурорів, керівників слідчих підрозділів та підрозділів дізнання, ювенальних слідчих/дізнавачів та співробітників ювенальної превенції Кременчуцького райуправління поліції.
На заході правоохоронці обговорили особливості досудового розслідування кримінальних проваджень, пов’язаних з інтересами дітей, зокрема із використанням найкращих міжнародних практик правосуддя, дружнього до дитини.
Спікерами семінару були:
Захід мав практичне значення для удосконалення роботи усіх, хто залучений під час реалізації Пілотного проєкту щодо імплементації міжнародних стандартів правосуддя, дружнього до дитини.
Нагадаємо, нещодавно у Кременчуці прокурори обговорили питання протидії дитячій злочинності.
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