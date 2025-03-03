Розслідування правопорушень за участі та стосовно дітей: у Кременчуцькій окружній прокуратурі дослідили міжнародні практики

Сьогодні, 18:35 Переглядів: 97

Отримані під час семінару знання правоохоронці зможуть застосовувати під час реалізації Пілотного проєкту щодо імплементації міжнародних стандартів правосуддя, дружнього до дитини

27 лютого у Кременчуцькій окружній прокуратурі відбувся семінар для ювенальних прокурорів, керівників слідчих підрозділів та підрозділів дізнання, ювенальних слідчих/дізнавачів та співробітників ювенальної превенції Кременчуцького райуправління поліції. На заході правоохоронці обговорили особливості досудового розслідування кримінальних проваджень, пов’язаних з інтересами дітей, зокрема із використанням найкращих міжнародних практик правосуддя, дружнього до дитини. Спікерами семінару були: провідний фахівець із соціальної роботи, координатор діяльності «Простір захисту та підтримки у процесі правосуддя дітей, які постраждали або стали свідками насильства (модель «Барнахус»);

начальник відділу розслідування злочинів, учинених дітьми слідчого управління поліції Полтавщини;

завідувач відділу досліджень у сфері інформаційних технологій Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру Міністерства внутрішніх справ України. Захід мав практичне значення для удосконалення роботи усіх, хто залучений під час реалізації Пілотного проєкту щодо імплементації міжнародних стандартів правосуддя, дружнього до дитини. Нагадаємо, нещодавно у Кременчуці прокурори обговорили питання протидії дитячій злочинності.

Поділитись новиною



