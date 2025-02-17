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Надзвичайні новини

У Кременчуці прокурори обговорили питання протидії дитячій злочинності

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 138

 
Учасники обговорили реформу правосуддя та координацію дій

14 лютого у Кременчуцькій окружній прокуратурі відбулося засідання міжвідомчої робочої групи з питань протидії кримінальним правопорушенням за участю дітей.

У заході взяли участь представники поліції, органів освіти, служб у справах дітей, Центру пробації та Східного міжрегіонального центру з надання безоплатної правничої допомоги.

На зустрічі обговорили результати впровадження Пілотного проєкту щодо імплементації міжнародних стандартів правосуддя, дружнього до дитини.

Зокрема, наголосили на необхідності переходу від репресивних методів роботи правоохоронців до відновного підходу — з урахуванням найкращих інтересів дітей, які потрапили у конфлікт із законом.

Також учасники засідання розглянули проблемні питання у цій сфері та напрацювали комплекс спільних заходів для покращення взаємодії між органами правопорядку, соціальними службами та місцевим самоврядуванням.

Нагадаємо, що прокуратура Кременчука за 8 місяців підготувала 13 обвинувальних актів щодо корупції.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: Кременчуцька окружна прокуратура
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