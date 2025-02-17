Сила жінки, мистецтво дерева та війна у марках: у Кременчуцькій художній галереї відкрилися три виставки

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 164

У Кременчуцькій художній галереї відкрилися три персональні виставки про силу жінки, мистецтво дерева та війну у марках. Цікаво, що відкриття співпало з 27-річчям галереї. Виставки будуть експонуватися впродовж трьох тижнів. Давайте разом ознайомимося з виставками та митцями.

Ода жінці

У великій залі галереї презентували виставку «Ода жінці» фотографа Регіни Родіної, яку вона присвятила жінкам. Понад 90 світлин розповідають про ніжність та внутрішній світ і стійкість жінок.

— Більшість надихають жінки. Жінка — сильніше за все. Заради жінки створюється щось неймовірне, чоловіки роблять якісь вчинки. Ми народжуємо дітей, ми є надійним тилом. Жінка — це щось неймовірне, саме тому ця виставка присвячена жінкам, — розповіла авторка виставки.

Кожна її світлина продумана до деталей, зі своїм сценарієм, образом та настроєм. Регіна Родіна працює у різних жанрах, але художні портрети та постановочні зйомки найбільше розкривають її стиль, адже Регіна мріяла бути режисером.

На виставці Регіни виставили три фотографії на аукціон, який проводить на своїй сторінці в інстаграм. Зібрані кошти жінка планує передати спецпідрозділу морської охорони, де служить її батько та брат. Вони виконують бойові завдання у північній частині Чорного моря.

— Мій тато та молодший брат захищають кордони нашої країни. Роботи, які будуть представлені на аукціоні, виручені кошти підуть до військової частини. Аукціон закінчується 2 березня, — додала Регіна Родіна.

Мистецтво у дереві. «Краса України»

У сусідній залі представлені роботи різьбяра Миколи Сазонова. У митця поєдналися сучасні ідеї з традиційною технікою. У його руках звичайне дерево перетворюється на справжній витвір мистецтва, а пейзажі — відображають красу навколишнього світу. Кожен виріб та картина має свою історію, закладену у фактурі та формах дерева. Його роботи прикрашали ресторани, магазини, навчальні заклади, зокрема відомий ресторан «Україна», їдальню фабрики трикотажного полотна та інші заклади.

— Багато моїх робіт по дереву є в інтерєрах: столова ЖБІ, медичне училище, оформлення магазину «Дитячого світу» та інші. З деревом постійно не займаюся. Це живий матеріал, кожне дерево має свій запах, свою структуру, — зауважив Микола Сазонов.

Микола Григорович Сазонов родом з Зіньківського району Полтавської області. Після закінчення Київського будівельного технікуму отримав направлення до Кременчука, де працював у проєктному інституті «Міськбудпроєкт». Працюючи у художньо-виробничій майстерні Художнього фонду України почав створювати свої перші мистецькі вироби: різьблення по дереву, вітражі, розписи та декоративні елементи.

Раніше Микола Сазонов брав участь у спільних виставках, проте ця виставка стала його першою персональною експозицією.

«Кременчук в бойовому вихорі: погляд через марки»

Для кременчужанки Альони Душенко філателістична виставка також стала першою персональною експозицією. Виставка присвячена 11 річниці початку російсько-українській війні, а також третій річниці початку повномасштабного вторгнення. Основною ідеєю створення стало бажання нагадати суспільству про подвиг наших українських воїнів та передати їм слова підтримки.

Військова розповіла, що почала колекціонувати конверти, листівки та марки ще з дитинства, проте поштовх розпочався після повномасштабного вторгнення. Саме тоді «Укрпошта» випустила перші марки, що символізували опір України, зокрема знамениту серію із кораблем.

Ідейним натхненником виставки став голова Кременчуцького товариства філателістів Володимир Скляр, який надихнув показати колекцію громадськості.

— Усі ми з дитинства щось колекціювали: сахарочки, листівочки, конверти, гроші, марки. Серед експонатів конверти та марки кременчужан та міст, яких звільняли наші військові. Це частина живої історії України, адже кожен підпис несе пам’ять про події та людей , — розповіла військова та журналістка «Телеграфа».

Першою виставку планувала відкрити у форматі фоторобіт, проте у результаті виставка стала філателістичною.

Експозиція — пошана кременчуцьким військовим, які боронять незалежність України вже понад 10 років. Зокрема шана воїнам з військових частин, які базуються у Кременчуці: 107 реактивній артилерійській Кременчуцькій бригаді, ЦСО «Альфа», 117 окремій важкій механізованій бригаді та територіальній обороні.

— Хочу подякувати кременчужанам за підтримку нашої військової частини — 107 реактивної артилерійської Крменчуцької бригади, а також закликати всіх залишати побажання нашим захисникам, — додала військова.

Для цього на виставці встановили стенд з плакатом, де кожен охочий зміг залишити побажання та слова підтримки захисникам.

Кременчуцька міська художня галерея знаходиться за адресою: вул. Михайла Коцюбинського, 4. Галерея відкрита для відвідувачів з середи по неділю, з 10.00 до 17.00. Вхід вільний.