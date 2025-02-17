У Кременчуці за тиждень народилось 28 немовлят

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З 10 по 16 лютого у Кременчуці народилося 28 немовлят: 17 хлопчиків та 11 дівчаток. Про це повідомили в Кременчуцькій міській раді.

У Кременчуцькому перинатальному центрі ІІ рівня з’явилося на світ 20 малюків — 13 хлопчиків і 7 дівчаток. У пологовому відділенні КНМП «Кременчуцька міська лікарня «Правобережна» народилося 8 дітей (4 хлопчики та 4 дівчинки). Одна дитина — у родині вимушених переселенців.

Нагадаємо, на Полтавщині батьки новонародженої дитини можуть скористатися послугою «єМалятко».