На Полтавщині оголосили жовтий рівень небезпечності через ожеледицю

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Під час першого рівня небезпечності погодні умови можуть бути небезпечними для населення

Протягом доби 17 лютого на дорогах Полтавщини прогнозується ожеледиця. Про це повідомили у Полтавському обласному центрі з гідрометеорології.

Оголошено I рівень небезпечності, жовтий. Під час першого рівня небезпечності погодні умови можуть бути небезпечними для населення, інфраструктури та природного середовища і призвести до ускладнення роботи підприємств енергетики, комунального господарства, порушення та припинення руху транспорту.

Як повідомили у Полтавській обласній військовій адміністрації, станом на ранок 17 лютого автошляхи Полтавщини знаходяться в проїжджому стані. На дорогах області працювали 56 працівників і 35 одиниць техніки підрядних організацій Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Полтавській області та Агентства місцевих доріг Полтавської області.

Нагадаємо, поліція області попереджає водіїв про дотримання правил дорожнього руху, аби не спричинити аварійних ситуацій на дорозі.

Також 15 лютого журналісти «Кременчуцького Телеграфа» стали очевидцями, як на слизькій ділянці дороги у кювет злетів автомобіль.