Обсяг розвантаження — 38МВт
17 лютого, з 8.30, на Полтавщині застосували графік аварійних відключень електроенергії. Це зробили за розпорядженням компанії «Укренерго», повідомили у «Полтаваобленерго».
Обсяг розвантаження — 38 МВт. Послугу з розподілу електричної енергії відновлять після ліквідації аварійної ситуації та отримання відповідних команд від НЕК «Укренерго», йдеться у повідомленні.
О 10.30 аварійні знеструмлення скасували.
Нагадаємо, у ніч на 17 лютого внаслідок атаки безпілотників російського війська у Зіньківській громаді пошкоджено покрівлю приватного житлового будинку та поряд розташованої господарчої споруди.
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