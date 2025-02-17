На Полтавщині діяв графік аварійних відключень світла (доповнено)

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17 лютого, з 8.30, на Полтавщині застосували графік аварійних відключень електроенергії. Це зробили за розпорядженням компанії «Укренерго», повідомили у «Полтаваобленерго».

Обсяг розвантаження — 38 МВт. Послугу з розподілу електричної енергії відновлять після ліквідації аварійної ситуації та отримання відповідних команд від НЕК «Укренерго», йдеться у повідомленні.

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О 10.30 аварійні знеструмлення скасували.

Нагадаємо, у ніч на 17 лютого внаслідок атаки безпілотників російського війська у Зіньківській громаді пошкоджено покрівлю приватного житлового будинку та поряд розташованої господарчої споруди.