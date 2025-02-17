На Полтавщині є руйнування будівель внаслідок російської атаки безпілотників

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Влучань у критичну інфраструктуру не зафіксовано

У ніч на 17 лютого внаслідок атаки безпілотників російського війська у Зіньківській громаді пошкоджено покрівлю приватного житлового будинку та поряд розташованої господарчої споруди. Про це повідомили у Полтавській обласній військовій адміністрації.

Влучань у критичну інфраструктуру не зафіксовано, розповіли в ОВА. На Полтавщині працювала протиповітряна оборона.

Нагадаємо, у ніч на 16 лютого на Полтавщині збивали БпЛА.