Полтавщина під атакою безпілотників: уночі в області працювала протиповітряна оборона

Сьогодні, 10:08 Переглядів: 136

Попередньо пошкоджень чи руйнувань внаслідок падіння уламків не зафіксовано

Цієї ночі Полтавщина вкотре потрапили під удар російських безпілотників: мобільні вогневі групи сил протиповітряної оборони «відпрацьовували» повітряні цілі у межах області. Про це інформують у пресслужбі Повітряних сил Збройних сил України.

Напередодні російська армія атакувала Україну 143-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Брянськ, Шаталово — РФ.

У Повітряних силах підтверджують збиття 95-ти ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Житомирській, Хмельницькій, Дніпропетровській та Миколаївській областях.

Ще 46 безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені.

За попередніми даними, пошкоджень чи руйнувань на Полтавщині внаслідок падіння уламків збитих дронів не зафіксовано.

Нагадаємо, працювала протиповітряна оборона у Полтавській області і минулої ночі.