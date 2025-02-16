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Кременчук, Спорт

Кременчуцькі спортсмени — переможці та призери відкритих змагань з легкої атлетики у приміщенні

Сьогодні, 11:08 Переглядів: 0

 

У здобутку спортсменів — 6 призових місць

Вихованці Кременчуцького спортивного ліцею ім. І Піддубного стали переможцями та призерами відкритих змагань із легкої атлетики у приміщенні, що відбувся із 13 до 15 лютого у Гребінці. Про це повідомляють педагоги ліцею.

У змаганнях брали участь юнаки та дівчата 14017 років.

За результатами змагань І місця посіли:

  • Єгор Петренко — змагання з бігу (60 м) та стрибки у довжину (результат — 6 м 21 см);
  • Денис Одінцов — змагання з бігу (60 м).

ІІ місце у змаганнях з бігу (60 м) та у штовханні ядра виборола Катерина Грак.

 

«Бронзу» здобув Кирило Ідіатулін у змаганнях з бігу (60 м).

Загалом у здобутку кременчуцьких спортсменів 6 нагород.

Готувала спортсменів до змагань тренерка Вікторія Козлова.

У спортивному ліцеї також зазначають, що привітати переможців та призерів змагань приїхали майстер спорту України міжнародного класу Ірина Геращенко та тренерка збірної команди України з резерву, майстер спорту України міжнародного класу Ганна Рижова.

Крім медалей та дипломів, переможці та призери змагань отримали також і подарунки від Федерації України з легкої атлетики.

Нагадаємо, наприкінці грудня минулого року вихованка спортивного ліцею Марія Грак стала чемпіонкою Всеукраїнських змагань з легкоатлетичних багатоборств.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Кременчуцький спортивний ліцей
Теги: Кременчук спорт спортивний ліцей відкритий чемпіонат легка атлетика
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