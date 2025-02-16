Вихованці Кременчуцького спортивного ліцею ім. І Піддубного стали переможцями та призерами відкритих змагань із легкої атлетики у приміщенні, що відбувся із 13 до 15 лютого у Гребінці. Про це повідомляють педагоги ліцею.
У змаганнях брали участь юнаки та дівчата 14017 років.
За результатами змагань І місця посіли:
ІІ місце у змаганнях з бігу (60 м) та у штовханні ядра виборола Катерина Грак.
«Бронзу» здобув Кирило Ідіатулін у змаганнях з бігу (60 м).
Загалом у здобутку кременчуцьких спортсменів 6 нагород.
Готувала спортсменів до змагань тренерка Вікторія Козлова.
У спортивному ліцеї також зазначають, що привітати переможців та призерів змагань приїхали майстер спорту України міжнародного класу Ірина Геращенко та тренерка збірної команди України з резерву, майстер спорту України міжнародного класу Ганна Рижова.
Крім медалей та дипломів, переможці та призери змагань отримали також і подарунки від Федерації України з легкої атлетики.
Нагадаємо, наприкінці грудня минулого року вихованка спортивного ліцею Марія Грак стала чемпіонкою Всеукраїнських змагань з легкоатлетичних багатоборств.
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