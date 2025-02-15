Поблизу Кременчука з дороги у кювет злетів бус — очевидці

Сьогодні, 13:22 Переглядів: 318

Водії попереджають: дорога не слизька, проте все одно небезпечна

Сьогодні, 15 лютого, близько 13.00 на дорозі Кременчук — Полтава поблизу села Потоки із дороги у кювет злетів автомобіль. Очевидцями події стали кореспонденти «Кременчуцького Телеграфа».

Поки що правоохоронців чи рятувальників на місці події немає. Також невідомо, чи постраждав водій мікроавтобуса.

Водночас водії, які їдуть цією дорогою, попереджають: дорога не слизька, проте все одно небезпечна.

Нагадаємо, цієї ночі у Кременчуці та на Полтавщині засніжило — сніг продовжує йти й зараз. У поліції області попереджають водіїв про дотримання правил дорожнього руху, аби не спричинити аварійних ситуацій на дорозі.