Бібліотека, школа та комахи: що кременчужанам почитати на вихідних

Спеціально для читачів «Телеграфа» бібліотекар відділу абонемента філії № 2 Кременчуцької міської публічної бібліотеки Наталія Манжеліївська підготувала чергову добірку книжкових новинок
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Фрея Семпсон «Остання бібліотека»
Тридцятирічна помічниця в бібліотеці Джун Джонс ніколи не покидала сонного англійського села Чалкот. Сором’язлива й відлюдькувата жінка весь час проводить у бібліотеці, де колись працювала її мати. Але їй доводиться вийти з зони комфорту, коли цьому місцю з такими затишними книжковими полицями загрожує закриття. Ризикуючи втратити роботу Джун об’єднується з групою дивакуватих, але водночас відданих місцевих жителів, які розпочинають кампанію за збереження бібліотеки. Джун мусить нарешті змінити життя, адже, рятуючи улюблену бібліотеку, вона може врятувати й себе.
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Джулія Беррі «Скандальне сестринство з Приквіллов-роуд»
Коли на очах у семи вихованок школи Святої Етельдреди раптово валяться мертвими спочатку директорка, а за кілька хвилин її брат, найперше, що роблять дівчата, — ховають трупи. Та невдовзі виявиться, що їхньому безтурботному життю без нагляду дорослих заважає дещо серйозніше.
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Анне Свердун-Тігесон «Жали, дзижчи, кусай»
Авторка цієї книги, професорка та викладачка норвезького університету наук про життя розповідає про те, як сильно ми залежимо від комах.
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