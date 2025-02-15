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Бібліотека, школа та комахи: що кременчужанам почитати на вихідних

Сьогодні, 14:00 Переглядів: 64

 

Спеціально для читачів «Телеграфа» бібліотекар відділу абонемента філії № 2 Кременчуцької міської публічної бібліотеки Наталія Манжеліївська підготувала чергову добірку книжкових новинок
 

Фрея Семпсон «Остання бібліотека»

Тридцятирічна помічниця в бібліотеці Джун Джонс ніколи не покидала сонного англійського села Чалкот. Сором’язлива й відлюдькувата жінка весь час проводить у бібліотеці, де колись працювала її мати. Але їй доводиться вийти з зони комфорту, коли цьому місцю з такими затишними книжковими полицями загрожує закриття. Ризикуючи втратити роботу Джун об’єднується з групою дивакуватих, але водночас відданих місцевих жителів, які розпочинають кампанію за збереження бібліотеки. Джун мусить нарешті змінити життя, адже, рятуючи улюблену бібліотеку, вона може врятувати й себе.

Джулія Беррі «Скандальне сестринство з Приквіллов-роуд»

Коли на очах у семи вихованок школи Святої Етельдреди раптово валяться мертвими спочатку директорка, а за кілька хвилин її брат, найперше, що роблять дівчата, — ховають трупи. Та невдовзі виявиться, що їхньому безтурботному життю без нагляду дорослих заважає дещо серйозніше.
Починаючись як горор, цей роман поступово перетворюється на детектив, комедію перевдягань, любовну історію і навіть книгу мудрих повчань. Усе, що завгодно, але нудно точно не буде!

  

 

 

Анне Свердун-Тігесон «Жали, дзижчи, кусай»

Авторка цієї книги, професорка та викладачка норвезького університету наук про життя розповідає про те, як сильно ми залежимо від комах.
На кожну людину на Землі припадає 200 мільйонів комах. Вони живуть усюди: глибоко в печерах, високо в горах, у гарячих джерелах й навіть у ніздрях моржів. Однак за той час, коли населення Землі подвоїлося, кількість комах скоротилася вдвічі. Більшість з людей не бачить у цьому проблеми. Насправді ж життя без комах неможливе.
Ми знаємо, що без медоносних бджіл не матимемо меду, але мало кому відомо, що без крихітної шоколадної мошки не було б ні какао, ні шоколаду. Чи що личинка мухи може очищати рани, а личинка борошняного хрущака вміє перетравлювати пластик…
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Автор: Руслана Горгола Джерело фото: uway.com.ua
Теги: бібліотека книги
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