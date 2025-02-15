Бібліотека, школа та комахи: що кременчужанам почитати на вихідних

Тридцятирічна помічниця в бібліотеці Джун Джонс ніколи не покидала сонного англійського села Чалкот. Сором’язлива й відлюдькувата жінка весь час проводить у бібліотеці, де колись працювала її мати. Але їй доводиться вийти з зони комфорту, коли цьому місцю з такими затишними книжковими полицями загрожує закриття. Ризикуючи втратити роботу Джун об’єднується з групою дивакуватих, але водночас відданих місцевих жителів, які розпочинають кампанію за збереження бібліотеки. Джун мусить нарешті змінити життя, адже, рятуючи улюблену бібліотеку, вона може врятувати й себе.

Коли на очах у семи вихованок школи Святої Етельдреди раптово валяться мертвими спочатку директорка, а за кілька хвилин її брат, найперше, що роблять дівчата, — ховають трупи. Та невдовзі виявиться, що їхньому безтурботному життю без нагляду дорослих заважає дещо серйозніше. Починаючись як горор, цей роман поступово перетворюється на детектив, комедію перевдягань, любовну історію і навіть книгу мудрих повчань. Усе, що завгодно, але нудно точно не буде!