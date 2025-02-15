Наразі усі автошляхи Полтавської області передувають у проїжджому стані. Про це інформують у пресслужбі Полтавської облвійськадміністрації.
Засніжені дороги Полтавщини розчищали 148 робітників та 117 одиниць автотранспортної техніки. Працювали на автошляхах представники підрядних організацій Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Полтавській області й Агентства місцевих доріг.
Для оперативного зв’язку із громадянами цілодобово працюють і диспетчерські служби: 0500150233 (місцеві дороги), 0674006080 (державні).
Нагадаємо, цієї ночі у Кременчуці та на Полтавщині засніжило — сніг продовжує йти й зараз. У поліції області попереджають водіїв про дотримання правил дорожнього руху, аби не спричинити аварійних ситуацій на дорозі.
Крім того, сьогодні журналісти «Кременчуцького Телеграфа» стали очевидцями, як на слизькій ділянці дороги у кювет злетів автомобіль.
Зазначимо також, що за словами директора департаменту житлово-комунального господарства Кременчука Івана Москалика, у міста є необхідний запас солі на щонайменше два тижні найлютішої зими.
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Проект тижневика «Кременчуцький ТелеграфЪ», який покликаний підняти громадськість для вирішення нагальних дорожніх проблем (світлофори, знаки, розмітка, ремонт доріг, освітлення, конфліктні ситуації з поліцією та іншими службами) і, природньо, разом будемо «сварити» порушників ПДР.
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