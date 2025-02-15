Малецький, Гриценко, Кравченко: як прийматимуть топ-чиновники Кременчука громадян наступного тижня

Сьогодні, 15:02 Переглядів: 178

Наступного тижня, з 17 до 21 лютого, чиновники Кременчука проведуть традиційні прийоми громадян. Графік опублікували у пресслужбі Кременчуцької міської ради.

Спілкуватимуться із містянами мер Кременчука Віталій Малецький (за здійсненим заздалегідь записом), заступник міського голови Дмитро Кравченко та секретар міськради Юрій Гриценко.

Графік прийому:

вівторок, 18 лютого, з 16.00 до 17.00 — Дмитро Кравченко. Прийом відбуватиметься у приміщенні Потоківського старостинського округу (с. Потоки, вул. Тараса Шевченка, 4);

середа, 19 лютого, з 16.00 до 17.00 — Юрій Гриценко. Прийом відбуватиметься у приміщенні контакт-центру № 19 (вул. Давида Кострова, 73);

четвер, 20 лютого, з 14.00 до 16.00 — Віталій Малецький. Прийом відбуватиметься у приміщенні виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області (площа Перемоги, 2).

Дізнатися додаткову інформацію та записатися на прийом можна за телефоном: 098-988-31-33.

Нагадаємо, за минулий рік під час прийомів до керівництва Кременчука звернулось 656 громадян за рік: вирішити вдалося 200 питань.