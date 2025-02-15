Лижник з Полтавщини Артем Солдатенко — у тридцятці найсильніших спортсменів світу

Сьогодні, 16:07 Переглядів: 141

Проявив себе спортсмен на чемпіонаті світу з гірськолижного спорту

Спортсмен із Полтавщини Артем Солдатенко увійшов до тридцятки найсильніших спортсменів за результатами чемпіонату світу з гірськолижного спорту. Про це інформують у пресслужбі Полтавської облвійськадміністрації.

У складі збірної України лижник виступав у командній комбінації з іншим спортсменом Максимом Марійчиним. Один брав участь у швидкісному спуску, інший — у слаломі. Рахувався сумарний час двох дисциплін.

За результати змагань Артем та Максим посіли 27-ме місце із фінальним результатом у 3 хвилини та 1,95 секунди.

Проходили змагання в Австрії. Усього у чемпіонаті світу взяли участь 37 пар з Австрії, Італії, Франції та Швейцарії. Від України в командній комбінації виступили три дуети.

Нагадаємо, нещодавно лижниця з Кременчука Тетяна Рагозіна стала переможницею чемпіонату України з гірськолижного спорту.